Cultura y espectáculos Concurso Oficial del Carnaval | Queso Magro | Tabú

Se cierra la primera rueda del Concurso Oficial del Carnaval con grandes conjuntos

Tabú (Revista), La Mojigata (Murga), Queso Magro (Murga), Momosapiens (Parodistas) se presentan esta noche en el Teatro de Verano.

Se cierra la primera rueda del Concurso Oficial del Carnaval.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Luego de la suspensión por las inclemencias climáticas, este lunes se estará desarrollando la última etapa de la primera rueda del Concurso Oficial del Carnaval en el Teatro de Verano, que tendrá un muy buen marco de público y espectáculos que prometen.

  • 20:30 - Tabú (Revista)
  • 21:45 - La Mojigata (Murga)
  • 23:00 - Queso Magro (Murga)
  • 00:10 - Momosapiens (Parodistas)

Conjuntos que suben al Teatro de Verano

Tabú (Revista)

Los ganadores del primer premio el último Carnaval, serán los encargados de cerrar la categoría en esta primera rueda. El espectáculo se denomina “La peor del mundo” y llega con la dirección responsable de Fernando Olita y Julio del Río, que también es el encargado de los textos junto a Sebastián Mederos y José María Novo.

Tiene un gran elenco tanto para los solistas (Antonella Puga, Fabián Villalba, Marihel Barboza) como en lo actoral. En este punto, Esteban Casteriana dejó el conjunto pero en su lugar llegó Carina Méndez, quien brilló en el parodismo.

La Mojigata (Murga)

Volvió al Carnaval el año pasado y lo hizo con un espectáculo del más alto nivel. Esta vez, la propuesta se denominará “Murga con relaciones” y tendrá los textos de Nacho Alonso y la dirección escénica de Ramiro Duarte que junto a Guadalupe Calzada son los encargados de los arreglos corales.

La murga sufrió dos bajas importantes para este año, una es la de Nacho Alonso que si bien está a cargo de los textos, no saldrá con la murga. El otro que no dirá presente es Manuel Umpiérrez que pasó a Falta y Resto. En su lugar, para ocupar un lugar en la cuerda de primos, incorporaron a Leo Gazo.

Queso Magro (Murga)

Es uno de los conjuntos que la gente espera todos los años, y para este Carnaval nos traerán su propuesta llamada “Clásico”. Pablo Vidal es el director escénico y junto a Santiago Wirth están a cargo de los arreglos musicales.

Los textos de la murga pertenecen a Diego Waisrub, Daniel Zieleniec, Nicholas Hugo, Rodrigo Capu Moyano, Agustín Martínez y Pablo Vidal mientras que la puesta en escena está a cargo de María Luz Viera y Agustín Martínez.

Momosapiens (Parodistas)

Cerrarán la categoría de parodistas con la difícil tarea de defender el primer premio del año pasado, en un Carnaval en dónde los espectáculos de la categoría no terminaron de explotar del todo.

El espectáculo se llama “Nadie se salva sólo” e interpretarán las parodias de Robin Hood y Coda. Los textos son de Horacio Rubino y Federico Pereyra, mientras que los arreglos corales pertenecen a Sergio Ochiuzzi.

