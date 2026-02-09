Se cierra la primera rueda del Concurso Oficial del Carnaval con grandes conjuntos

Tiene un gran elenco tanto para los solistas (Antonella Puga, Fabián Villalba, Marihel Barboza) como en lo actoral. En este punto, Esteban Casteriana dejó el conjunto pero en su lugar llegó Carina Méndez, quien brilló en el parodismo.

La Mojigata (Murga)

Volvió al Carnaval el año pasado y lo hizo con un espectáculo del más alto nivel. Esta vez, la propuesta se denominará “Murga con relaciones” y tendrá los textos de Nacho Alonso y la dirección escénica de Ramiro Duarte que junto a Guadalupe Calzada son los encargados de los arreglos corales.

La murga sufrió dos bajas importantes para este año, una es la de Nacho Alonso que si bien está a cargo de los textos, no saldrá con la murga. El otro que no dirá presente es Manuel Umpiérrez que pasó a Falta y Resto. En su lugar, para ocupar un lugar en la cuerda de primos, incorporaron a Leo Gazo.

Queso Magro (Murga)

Es uno de los conjuntos que la gente espera todos los años, y para este Carnaval nos traerán su propuesta llamada “Clásico”. Pablo Vidal es el director escénico y junto a Santiago Wirth están a cargo de los arreglos musicales.

Los textos de la murga pertenecen a Diego Waisrub, Daniel Zieleniec, Nicholas Hugo, Rodrigo Capu Moyano, Agustín Martínez y Pablo Vidal mientras que la puesta en escena está a cargo de María Luz Viera y Agustín Martínez.

Momosapiens (Parodistas)

Cerrarán la categoría de parodistas con la difícil tarea de defender el primer premio del año pasado, en un Carnaval en dónde los espectáculos de la categoría no terminaron de explotar del todo.

El espectáculo se llama “Nadie se salva sólo” e interpretarán las parodias de Robin Hood y Coda. Los textos son de Horacio Rubino y Federico Pereyra, mientras que los arreglos corales pertenecen a Sergio Ochiuzzi.