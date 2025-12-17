Hacete socio para acceder a este contenido

emergentes |

contexto global

Fondos Emergentes y su interés en América Latina

A pesar del interés continuo por América Latina, el panorama de los mercados emergentes ha enfrentado salidas netas de capital de renta variable en noviembre.

América Latina en el radar de los fondos emergentes.

La exposición de los fondos globales de mercados emergentes hacia América Latina se ha mantenido elevada durante el tercer trimestre de 2025, a pesar de un contexto global más volátil y una corrección significativa en las acciones de mercados emergentes en general. Este fenómeno refleja la creciente atracción que la región ejerce sobre los gestores de fondos en busca de rendimientos sólidos y oportunidades de inversión.

Carlos Rodríguez, editor de Mercados de Bloomberg Línea, señala que América Latina continúa posicionándose como uno de los principales destinos para los inversores. La atracción hacia la región radica en varios factores clave: la búsqueda de activos con rendimientos reales positivos, la existencia de fundamentos fiscales más sólidos y la capacidad de identificar oportunidades estructurales en sectores fundamentales. Esto se traduce en una percepción favorable sobre la estabilidad y el crecimiento que América Latina puede ofrecer en medio de la incertidumbre que caracteriza a otros mercados.

Existen desafíos en el contexto global

A pesar del interés continuo por América Latina, es importante recordar que el panorama de los mercados emergentes ha enfrentado salidas netas de capital de renta variable en noviembre, las cuales alcanzaron los US$18.900 millones. Esta cifra, según el Instituto de Finanzas Internacionales, representa el mayor retroceso desde marzo, lo que genera una preocupación generalizada sobre la capacidad de los mercados emergentes para atraer capital en tiempos de agitación económica.

Sin embargo, en el caso latinoamericano, el comportamiento de la inversión ha sido más equilibrado. Esto sugiere que, a pesar de las presiones externas, los gestores están dispuestos a mantener y, en algunos casos, aumentar su exposición a la región, percibiendo el potencial de largo plazo que América Latina ofrece.

¿Qué Son los Fondos Emergentes?

Los fondos emergentes son vehículos de inversión que se centran en activos de países en proceso de desarrollo. Estos fondos pueden invertir en acciones, bonos y otros instrumentos financieros, buscando aprovechar las oportunidades de crecimiento que suelen ofrecer estos mercados en comparación con los mercados desarrollados. Aunque ofrecen un mayor potencial de rentabilidad, también vienen acompañados de riesgos inherentes, como la volatilidad política y económica.

Formas que Asumen los Fondos Emergentes

Los fondos emergentes pueden adoptar diversas formas, incluyendo:

- Fondos de Acciones: Se centran en invertir en acciones de empresas en países en desarrollo.

- Fondos de Bonos: Invierten en bonos emitidos por gobiernos o empresas en mercados emergentes.

- Fondos Mixtos: Combinan inversiones en acciones y bonos, con el fin de diversificar riesgos.

- Fondos de Capital Privado: Invierten en empresas que no cotizan en bolsa, buscando oportunidades de crecimiento a largo plazo.

Países Atractivos para la Inversión

Dentro de América Latina, varios países se destacan como destinos privilegiados para la inversión por parte de fondos emergentes:

1. Brasil La mayor economía de la región sigue atrayendo inversores gracias basado en la escala de mercado diversidad de sectores, en especial en el agronegocio y la tecnología.

2. México Con su estrecho vínculo comercial con Estados Unidos, México se beneficia del crecimiento en sectores como manufactura y tecnología.

3. Chile La estabilidad política y un entorno de inversión favorable lo convierten en un destino clave, particularmente en energía renovable y minería.

4. Colombia Las mejoras en la seguridad y las iniciativas de desarrollo social brindan oportunidades en infraestructura y consumo.

5. Perú Su crecimiento en el sector minero y un marco legal atractivo para los inversores son factores que lo posicionan favorablemente en el radar de los gestores.

A medida que América Latina continúa como un mercado atractivo para los fondos emergentes, es esencial dimensionar el fenómeno y sus desafíos que presenta la región. Con una base de activos en crecimiento y oportunidades estructurales clave, América Latina permanece en el centro de atención, incluso frente a la presión del entorno global. La capacidad de la región para ofrecer rendimientos atractivos y su resiliencia frente a las salidas de capital marcarán la pauta para el futuro de la inversión en mercados emergentes.

