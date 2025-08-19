Frente Amplio impulsa debate en el Senado por insultos de Da Silva y no descarta aplicar sanciones

FA no descarta aplicar la Constitución

En rueda de prensa, el senador frenteamplista Daniel Caggiani no descartó que la bancada del FA solicite la aplicación del artículo 115 de la Constitución, que habilita a “corregir” a un parlamentario por “desorden de conducta en el desempeño de sus funciones”, “suspenderlo”, “removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental” o por “actos de conducta que le hicieran indigno de su cargo”. Estas sanciones se pueden aplicar por una mayoría especial de tres quintos de la Cámara correspondiente.

A pesar de que el senador Da Silva pidió disculpas públicamente a Viera en una entrevista radial, las cuales fueron aceptadas, el Frente Amplio ha decidido avanzar con el debate en el pleno.