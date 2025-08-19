La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) presentará este martes una moción para debatir la conducta del senador Sebastián Da Silva (Partido Nacional), tras un incidente ocurrido durante la interpelación al ministro de Ganadería. El planteo, liderado por el senador Nicolás Viera, surge a raíz de un insulto proferido por Da Silva.
No va más
Frente Amplio impulsa debate en el Senado por insultos de Da Silva y no descarta aplicar sanciones
Desde el Frente Amplio no descartan invocar el artículo 115 de la Constitución el cual plantea la remoción de legisladores por "actos indignos de su cargo".