Frente Amplio | Da Silva | Constitución

No va más

Frente Amplio impulsa debate en el Senado por insultos de Da Silva y no descarta aplicar sanciones

Desde el Frente Amplio no descartan invocar el artículo 115 de la Constitución el cual plantea la remoción de legisladores por "actos indignos de su cargo".

Por Redacción de Caras y Caretas

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) presentará este martes una moción para debatir la conducta del senador Sebastián Da Silva (Partido Nacional), tras un incidente ocurrido durante la interpelación al ministro de Ganadería. El planteo, liderado por el senador Nicolás Viera, surge a raíz de un insulto proferido por Da Silva.

El incidente se produjo cuando el senador Viera acusó a Da Silva de haber aconsejado inversiones en la empresa Conexión Ganadera, un negocio que colapsó el año pasado y que resultó en el procesamiento de sus socios por estafa. En respuesta, Da Silva se dirigió a Viera con un insulto.

El Frente Amplio buscará una declaración de repudio a la conducta de Da Silva y evaluará la respuesta de la oposición, en particular del Partido Nacional. La Constitución, en su artículo 115, faculta a cada Cámara para sancionar a sus miembros por "desorden de conducta" y hasta "removerlos por actos que los hicieran indignos de su cargo", aunque este último extremo requiere una mayoría especial de dos tercios.

FA no descarta aplicar la Constitución

En rueda de prensa, el senador frenteamplista Daniel Caggiani no descartó que la bancada del FA solicite la aplicación del artículo 115 de la Constitución, que habilita a “corregir” a un parlamentario por “desorden de conducta en el desempeño de sus funciones”, “suspenderlo”, “removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental” o por “actos de conducta que le hicieran indigno de su cargo”. Estas sanciones se pueden aplicar por una mayoría especial de tres quintos de la Cámara correspondiente.

A pesar de que el senador Da Silva pidió disculpas públicamente a Viera en una entrevista radial, las cuales fueron aceptadas, el Frente Amplio ha decidido avanzar con el debate en el pleno.

