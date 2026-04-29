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Política Diálogo Social | Frente Amplio |

"firme respaldo"

FA respaldó Diálogo Social y confirmó que resultados van en línea con el programa

El Frente Amplio (FA) recibió este miércoles a sus representantes en el Diálogo Social y respaldó al gobierno para la implementación de las recomendaciones.

La diputada Sol Maneiro informa a la Mesa Política.

La diputada Sol Maneiro informa a la Mesa Política.

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La Mesa Política del Frente Amplio (FA) expresó su "más firme respaldo a nuestro gobierno por el proceso llevado adelante y los resultados alcanzados" en el Diálogo Social recientemente finalizado. Entiende que los resultados van en línea con "los compromisos asumidos con el pueblo uruguayo en las Bases Programáticas 2025/2030".

Este miércoles la Mesa Política de la fuerza política recibió a sus representantes en la instancia del Diálogo Social para recibir el informe con las recomendaciones. En base a estas el gobierno adoptará decisiones.

Para el FA, el diálogo social "constituye una herramienta fundamental para la construcción de acuerdos duraderos, que permitan progresivamente avanzar en la ampliación de derechos, la mejora de las condiciones de vida de nuestra población y el fortalecimiento de la cohesión social, en un contexto de desafíos complejos a nivel regional y mundial".

Valora resultados

Por esta razón, el Frente Amplio "valora altamente el cúmulo de reformas acordadas al mismo tiempo que se compromete a seguir trabajando en el fortalecimiento del “bloque social y político de los cambios” cumpliendo con el rol de continuar articulando desde los ámbitos que corresponda entre nuestro gobierno y el conjunto de organizaciones sociales y políticas participantes de este Diálogo Social, con el fin de hacer realidad las mismas y en el entendido de que significan un paso trascendental en el proceso de concreción programático iniciado en 2005 por los gobiernos frenteamplistas en clave de justicia social".

Tras destacar los resultados en protección a la infancia y cuidados, el FA valora las recomendaciones en el régimen previsional. En particular habilitar la causal de retiro anticipada a los 60 años de edad para todas las personas que cumplan con los demás requisitos de acceso (años de cotización).

Y en segundo lugar "avanzar en la centralización de la gestión administrativa de las cuentas de ahorro individual por parte de un organismo público".

Sostiene que "este rediseño busca mejorar la eficiencia y simplicidad del sistema con un funcionamiento más unificado".

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