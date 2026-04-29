FA respaldó Diálogo Social y confirmó que resultados van en línea con el programa

Valora resultados

Por esta razón, el Frente Amplio "valora altamente el cúmulo de reformas acordadas al mismo tiempo que se compromete a seguir trabajando en el fortalecimiento del “bloque social y político de los cambios” cumpliendo con el rol de continuar articulando desde los ámbitos que corresponda entre nuestro gobierno y el conjunto de organizaciones sociales y políticas participantes de este Diálogo Social, con el fin de hacer realidad las mismas y en el entendido de que significan un paso trascendental en el proceso de concreción programático iniciado en 2005 por los gobiernos frenteamplistas en clave de justicia social".

Tras destacar los resultados en protección a la infancia y cuidados, el FA valora las recomendaciones en el régimen previsional. En particular habilitar la causal de retiro anticipada a los 60 años de edad para todas las personas que cumplan con los demás requisitos de acceso (años de cotización).

Y en segundo lugar "avanzar en la centralización de la gestión administrativa de las cuentas de ahorro individual por parte de un organismo público".

Sostiene que "este rediseño busca mejorar la eficiencia y simplicidad del sistema con un funcionamiento más unificado".

Declaracion-dialogo-social-