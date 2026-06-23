Ghana rescató un punto valiolísimo ante Inglaterra

La jugada más clara iba a llegar al minuto 87 cuando O'Reilly conectó un centro desde la derecha de cabeza, su remate pegó en el travesaño y el rebote le quedó a Kane en la puerta del área chica, pero increíblemente el tiro se perdió lejos y afuera.

Con este empate, ambas selecciones llegaron a cuatro puntos y de esta manera dependen de sí mismo para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial.

Inglaterra

Jordan Pickford; Reece James, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Djed Spence (65' Nico O'Reilly); Jude Bellingham (73' Morgan Rogers), Declan Rice Elliott Anderson (73' Eberechi Eze); Noni Madueke (83' Marcus Rashford), Harry Kane, Anthony Gordon (65' Bukayo Saka).

DT: Thomas Tuchel.

Ghana

Benjamin Asare; Jonas Adjetey, Gideon Mensah, Jerome Opoki, Marvin Senaya (83' Kojo Peprah Oppong); Caleb Yirenyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo; Jordan Ayew (65' Issahaku Fatawu), Inaki Williams (65' Prince Kwabena Adu).

DT: Carlos Queiróz.