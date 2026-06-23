Ghana rescató un punto valiolísimo ante Inglaterra

En un partido aburrido y muy pobre de juego, Inglaterra y Ghana igualaron sin goles en el Gillet Stadium de la ciudad de Boston. Este empate deja a ambos equipos como líderes del grupo con cuatro unidades, quedando a un paso de la clasificación.
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El primer tramo del encuentro encontró a los europeos como los claros protagonistas del partido, proponiendo las ideas de juego pero sin tener la claridad necesaria para destrabar el arco africano.
Para la segunda mitad, el partido cayó en un pozo. Si bien el elenco ghanés logró mínimamente emparejar el encuentro, el mismo careció de llegadas peligrosas por parte de ambos equipos.
La jugada más clara iba a llegar al minuto 87 cuando O'Reilly conectó un centro desde la derecha de cabeza, su remate pegó en el travesaño y el rebote le quedó a Kane en la puerta del área chica, pero increíblemente el tiro se perdió lejos y afuera.
Con este empate, ambas selecciones llegaron a cuatro puntos y de esta manera dependen de sí mismo para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial.
Inglaterra
Jordan Pickford; Reece James, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Djed Spence (65' Nico O'Reilly); Jude Bellingham (73' Morgan Rogers), Declan Rice Elliott Anderson (73' Eberechi Eze); Noni Madueke (83' Marcus Rashford), Harry Kane, Anthony Gordon (65' Bukayo Saka).
DT: Thomas Tuchel.
Ghana
Benjamin Asare; Jonas Adjetey, Gideon Mensah, Jerome Opoki, Marvin Senaya (83' Kojo Peprah Oppong); Caleb Yirenyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo; Jordan Ayew (65' Issahaku Fatawu), Inaki Williams (65' Prince Kwabena Adu).
DT: Carlos Queiróz.