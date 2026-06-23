Más del 85% de los damnificados de Conexión Ganadera alcanzaron un histórico acuerdo que permitirá distribuir aproximadamente US$ 35 millones de dólares provenientes de la venta de ganado realizada por el síndico Alfredo Ciavattone desde enero de 2025.
Ganado vendido
Damnificados de Conexión Ganadera alcanzaron un inédito acuerdo para distribuir fondos
Casi 4 mil damnificados de Conexión Ganadera llegaron a un acuerdo y se distribuirán unos US$ 35 millones producidos por la venta de todo el ganado existente.