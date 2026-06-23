Damnificados de Conexión Ganadera alcanzaron un inédito acuerdo para distribuir fondos

El acuerdo logrado en la Justicia Concursal

Los damnificados cobrarán un 5% del crédito verificado (lo invertido) y quienes tenían ganado a su nombre van a cobrar un 33,33%, de lo que no perciban de su inversión (por el porcentaje que no tenían ganado a su nombre) irán por el 5%, al igual que el resto de los acreedores.