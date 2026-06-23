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Sociedad Conexión Ganadera | damnificados | acuerdo

Ganado vendido

Damnificados de Conexión Ganadera alcanzaron un inédito acuerdo para distribuir fondos

Casi 4 mil damnificados de Conexión Ganadera llegaron a un acuerdo y se distribuirán unos US$ 35 millones producidos por la venta de todo el ganado existente.

Ahorristas de Conexión Ganadera cobrarán el dinero de correspondiente al ganado vendido.

Ahorristas de Conexión Ganadera cobrarán el dinero de correspondiente al ganado vendido.
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Por Redacción Caras y Caretas

Más del 85% de los damnificados de Conexión Ganadera alcanzaron un histórico acuerdo que permitirá distribuir aproximadamente US$ 35 millones de dólares provenientes de la venta de ganado realizada por el síndico Alfredo Ciavattone desde enero de 2025.

El acuerdo logrado en la Justicia Concursal

Los damnificados cobrarán un 5% del crédito verificado (lo invertido) y quienes tenían ganado a su nombre van a cobrar un 33,33%, de lo que no perciban de su inversión (por el porcentaje que no tenían ganado a su nombre) irán por el 5%, al igual que el resto de los acreedores.

El escrito será presentado ante el juez de Concurso, Leonardo Méndez, quien deberá revisar formalmente el acuerdo y homologarlo para habilitar el comienzo de los pagos.

Una vez resuelto el reparto del ganado vendido por la sindicatura, será momento la distribución del resto de los activos de la masa concursal de Conexión Ganadera.

Entre los activos, está la polémica sucesión de Gustavo Basso (reclamada sin éxito por sus herederas) y el patrimonio de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow.

Los abogados de los damnificados insisten en que la imputación de los mandos medios de Conexión Ganadera repercutirá en nuevos embargos, por los bienes presuntamente adquiridos con fondos desviados de los ahorristas, los cuales deberían engrosar la masa de activos del concurso.

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