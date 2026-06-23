"Lo mejor para el país es lo que voy a proponer", dijo Orsi sobre el patrullaje

El presidente de la República, Yamandú Orsi, defendió el patrullaje militar en barrios con altos índices de criminalidad y señaló: “Lo mejor para el país es lo que voy a proponer”. Enfatizó que los vehículos del Ejército son recursos que el país no puede desperdiciar.
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"Tenemos que ver cuál es la mejor forma jurídica de resolverlo, pero lo vamos a resolver", señaló, respecto a la cobertura legal del procedimiento.
Orsi hizo referencia a los vehículos: "Hay algunas que sí o sí necesitan personal del Ejército, y otras que de repente pueden ser conducidas por gente del Ministerio del Interior; depende cuál, pero la idea es tener blindados para poder trabajar mejor".
Al respecto, informó que se reunió con los ministros del Interior, Defensa y Economía para considerar el tema. "Esto implica también recursos, así como los militares que están en los perímetros de cárceles tienen un plus; acá corresponde también que, si alguno de esos vehículos es manejado por ellos, tengan también un incentivo o será un pase en comisión", dijo.
Patrullaje y recursos
"El concepto es que recursos que el Uruguay tiene, no los puede tener parados, los tiene que poder utilizar", remarcó.
"Yo soy el presidente de la República; planteo lo que me parece que es mejor en cada momento. Con el exministro, exsenador Larrañaga coincidimos muchas veces en un montón de cosas, en otras no, pero lo mejor para el país es lo que voy a proponer", agregó.
Respecto a si el patrullaje se desarrollará solo en la capital o si también se implementará en el interior del país, aseguró que "ya no está limitado a Montevideo, porque en la frontera, por ejemplo, hubo una ley que se votó hace unos cuantos años, donde la vigilancia de frontera está en manos del Ejército Nacional. Eso no es novedad".
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