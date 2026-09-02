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clima | frío | MetSul

Preparen las cobijas

Giro radical en el clima de Uruguay: de los 22°C al desplome térmico con riesgo de ciclones en la costa

Uruguay experimentará a partir de la noche de este miércoles un viraje meteorológico extremo que pondrá fin al ambiente templado de las últimas jornadas.

Uruguay y la baja en las temperaturas

Uruguay y la baja en las temperaturas

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El ingreso de un frente frío a Uruguay provocará un desplome de las temperaturas y precipitaciones en todo el territorio, consolidando un escenario de frío invernal hacia el fin de semana. El fenómeno, bajo vigilancia de Inumet y el observatorio MetSul, responde a la influencia de un "Súper Niño" que incrementa el riesgo de tormentas severas y la formación de ciclones extratropicales frente a las costas uruguayas.

El fin del "ambiente tibio"

Crónica de un desplome anunciadoUruguay se encuentra en el umbral de una transición climática brusca. Tras registrarse máximas inusuales de 22°C en Montevideo y el área metropolitana, y de hasta 23°C en el suroeste, el país se prepara para un giro radical en las próximas horas. Es imperativo monitorear el avance de esta masa de aire frío para mitigar los efectos del choque térmico en la salud y la infraestructura, ya que la tregua primaveral dará paso a un descenso drástico de la temperatura desde la madrugada del jueves.Según el análisis técnico del meteorólogo Mario Bidegain, la inestabilidad inicial presentará las siguientes características:

  • Lluvias previstas: Acumulados escasos de entre 5 y 10 mm en Montevideo y zonas aledañas.
  • Tormentas: Fenómenos aislados concentrados principalmente durante la mañana del jueves 3 de setiembre.
  • Nubosidad: Cielo cubierto con mejoras paulatinas hacia la tarde del jueves.

Esta fase de inestabilidad inicial es la antesala de la consolidación de aire polar que se estacionará sobre el país, extendiendo las condiciones de frío riguroso hacia el cierre de la semana.2. Pronóstico extendido: El camino hacia las heladas y el "día más frío"El retroceso térmico no será un evento fugaz, sino una tendencia persistente que obligará a la población a retomar el abrigo pesado. Al contrastar los valores actuales con las proyecciones para los próximos días, se observa una caída sostenida de las máximas, configurando un escenario propicio para la ocurrencia de heladas meteorológicas en gran parte del territorio nacional.

El factor de la anomalía térmica

El modelo meteorológico GFS ha emitido una señal de alerta técnica: entre el viernes 4 y el martes 8 de setiembre, Uruguay registrará anomalías de temperatura de entre -8°C y -12°C por debajo de los promedios históricos para la época. Este desplome térmico, que exigirá una preparación especial de la ciudadanía, es solo uno de los riesgos asociados a la configuración atmosférica de setiembre.

Advertencia de MetSul:

Ciclones extratropicales y la influencia de "El Niño"El observatorio meteorológico MetSul ha calificado a este mes de setiembre como un período de comportamiento atípico para la región. La transición a la "primavera meteorológica" se verá potenciada por la interacción violenta entre las incursiones de aire polar y las masas de aire cálido, factores que se ven exacerbados por fenómenos de escala global.Los tres factores de riesgo identificados por el observatorio son:

  • Intensificación de "El Niño": La anomalía en el océano Pacífico central ha alcanzado los +2,6 °C, consolidando un escenario de "Super Niño".
  • Ciclones Extratropicales: Se prevé una mayor propensión a la formación de estos sistemas en el Atlántico Sur, con especial incidencia frente a las costas de Uruguay y Argentina.
  • Tormentas Severas: El choque de masas de aire polar tardío con aire templado favorece vientos intensos y lluvias abundantes.

Se debe prever que la formación de estos ciclones genere un impacto directo en la zona costera uruguaya, manifestándose mediante ráfagas de viento de gran magnitud y un incremento sustancial en el oleaje marítimo.

Perspectivas de setiembre y medidas de prevención ciudadana

De acuerdo con las Tendencias Climáticas de Inumet para el trimestre agosto-octubre 2026, se proyecta un sesgo de precipitaciones por encima de lo normal en el noreste del país, con una probabilidad del 50% de ubicarse en el tercil superior. En el resto del territorio, se esperan condiciones de variabilidad extrema bajo la vigilancia constante del fenómeno del Niño.

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