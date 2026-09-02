Giro radical en el clima de Uruguay: de los 22°C al desplome térmico con riesgo de ciclones en la costa

El factor de la anomalía térmica

El modelo meteorológico GFS ha emitido una señal de alerta técnica: entre el viernes 4 y el martes 8 de setiembre, Uruguay registrará anomalías de temperatura de entre -8°C y -12°C por debajo de los promedios históricos para la época. Este desplome térmico, que exigirá una preparación especial de la ciudadanía, es solo uno de los riesgos asociados a la configuración atmosférica de setiembre.

Advertencia de MetSul:

Ciclones extratropicales y la influencia de "El Niño"El observatorio meteorológico MetSul ha calificado a este mes de setiembre como un período de comportamiento atípico para la región. La transición a la "primavera meteorológica" se verá potenciada por la interacción violenta entre las incursiones de aire polar y las masas de aire cálido, factores que se ven exacerbados por fenómenos de escala global.Los tres factores de riesgo identificados por el observatorio son:

Intensificación de "El Niño": La anomalía en el océano Pacífico central ha alcanzado los +2,6 °C , consolidando un escenario de "Super Niño".

La anomalía en el océano Pacífico central ha alcanzado los , consolidando un escenario de "Super Niño". Ciclones Extratropicales: Se prevé una mayor propensión a la formación de estos sistemas en el Atlántico Sur, con especial incidencia frente a las costas de Uruguay y Argentina.

Se prevé una mayor propensión a la formación de estos sistemas en el Atlántico Sur, con especial incidencia frente a las y Argentina. Tormentas Severas: El choque de masas de aire polar tardío con aire templado favorece vientos intensos y lluvias abundantes.

Se debe prever que la formación de estos ciclones genere un impacto directo en la zona costera uruguaya, manifestándose mediante ráfagas de viento de gran magnitud y un incremento sustancial en el oleaje marítimo.

Perspectivas de setiembre y medidas de prevención ciudadana

De acuerdo con las Tendencias Climáticas de Inumet para el trimestre agosto-octubre 2026, se proyecta un sesgo de precipitaciones por encima de lo normal en el noreste del país, con una probabilidad del 50% de ubicarse en el tercil superior. En el resto del territorio, se esperan condiciones de variabilidad extrema bajo la vigilancia constante del fenómeno del Niño.