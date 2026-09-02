En 2027 comienza la obra del Hospital de la Costa: tendrá 60 camas y más de 30 especialidades

En el marco del plan estratégico "Puente a Puente", la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció la apertura de la licitación para la construcción y equipamiento del nuevo Hospital de la Costa, ubicado en la localidad de Atlántida. La obra, impulsada conjuntamente por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), busca dar respuesta al crecimiento demográfico de la zona costera de Canelones.