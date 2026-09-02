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Política licitación | Atlántida | ASSE

Salud Pública

En 2027 comienza la obra del Hospital de la Costa: tendrá 60 camas y más de 30 especialidades

Se licitó el nuevo Hospital de la Costa en Atlántida, demandará USD 36 millones y abrirá sus puertas a fines de 2027.

Hospital de la Costa

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Por Redacción de Caras y Caretas

En el marco del plan estratégico "Puente a Puente", la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció la apertura de la licitación para la construcción y equipamiento del nuevo Hospital de la Costa, ubicado en la localidad de Atlántida. La obra, impulsada conjuntamente por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), busca dar respuesta al crecimiento demográfico de la zona costera de Canelones.

Infraestructura, servicios y equipamiento

El centro asistencial requerirá una inversión máxima de 36 millones de dólares y contará con una amplia oferta prestacional:

  • Capacidad edilicia: 60 camas de cuidados moderados (30 para adultos, 10 pediátricas y 20 de salud mental).

  • Especialidades y atención: Más de 30 especialidades médicas (como cardiología, neurología, oncología, psicología y geriatría), block quirúrgico y base para la asistencia médica de emergencia SAME 105.

  • Servicios complementarios: Diagnósticos de alta resolución, además de laboratorio y farmacia con atención las 24 horas.

Red de atención primaria y plazos de ejecución

La iniciativa se enmarca en la estrategia "Puente a Puente", la cual abarca el territorio entre el arroyo Carrasco y el arroyo Solís Grande. Este plan contempla la remodelación de 16 centros de atención primaria y mejoras en policlínicas de la zona como Salinas, Estación Atlántida y el Hospitalito de la Costa.

Las obras del Hospital de la Costa comenzarán en enero de 2027. Con un plazo máximo de ejecución de 10 meses, se proyecta la finalización del proyecto y la entrega del equipamiento para fines de ese mismo año.

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