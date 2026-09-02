En el marco del plan estratégico "Puente a Puente", la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció la apertura de la licitación para la construcción y equipamiento del nuevo Hospital de la Costa, ubicado en la localidad de Atlántida. La obra, impulsada conjuntamente por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), busca dar respuesta al crecimiento demográfico de la zona costera de Canelones.
Salud Pública
En 2027 comienza la obra del Hospital de la Costa: tendrá 60 camas y más de 30 especialidades
Se licitó el nuevo Hospital de la Costa en Atlántida, demandará USD 36 millones y abrirá sus puertas a fines de 2027.