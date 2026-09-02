"Agravios y gritos": el FA respondió y le aplicó el reglamento a Graciela Bianchi

El acuerdo previo

El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) contó que se había acordado que cada legislador integrante de la comisión tendría 13 minutos para su intervención y que aquellos que no la integran —como es el caso de Bianchi— tendrían 10 minutos.

"Una legisladora quería hablar, (pero) ya había utilizado su tiempo", detalló. Dijo que para entonces ya habían hablado ocho legisladores de la oposición. "Nadie puede decir que no se permitió hacer preguntas", agregó Sabini.

En esta oportunidad, la delegación que estaba compareciendo era de la UTEC.

"Cuando iba a responder la UTEC querían volver a hablar. Dijimos: 'Bueno, ahora van a responder'. Y allí empezaron todo tipo de gritos y de insultos, cosa que no corresponde", describió Sabini.

Agregó que la comisión se suspendió por 10 minutos, pero que, al regreso, la oposición seguía "en la misma tesitura".

"Creo que si hay un legislador o legisladora que quiere gritar, puede ir al Estadio Centenario. Pero no en el plenario o, en este caso, la comisión, que tiene que manejarse en el marco del reglamento. Y es un respeto elemental entre las personas a los invitados, en este caso no se dio porque hubo interrupciones también. Y, por lo tanto, lo que hicimos fue aplicar el reglamento para que el trabajo camine por los carriles normales", argumentó el senador.

Consultado sobre los insultos y sobre quién los había proferido, Sabini aclaró que habían sido "agravios y gritos" y prefirió no identificar a los legisladores.

"Vamos a dejarla por ahí. Necesitamos un marco, un límite de respeto entre todos legisladores y hacia quienes vienen. Hay personas que, lamentablemente, no lo aceptan, que piensan que se pueden llevar el mundo por delante. Y nosotros no lo aceptamos", dijo.