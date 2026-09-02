Cosse: "Los discursos que naturalizan la violencia y el odio tienen consecuencias"

La vicepresidenta Carolina Cosse se pronunció este miércoles sobre el intento de femicidio que ocurrió este martes en la Facultad de Medicina, expresó su solidaridad con la estudiante de 19 años atacada por otro estudiante y respaldo a la comunidad universitaria.
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“Toda mi solidaridad y absoluto respaldo a la comunidad universitaria ante el horror ocurrido ayer en la Facultad de Medicina”, escribió Cosse este miércoles en una publicación en Instagram.
La vicepresidenta vinculó el ataque con la violencia de género y sostuvo que las respuestas desplegadas hasta ahora no son suficientes. “La violencia de género es intolerable. Tenemos que hacer más, porque lo que hemos hecho no ha sido suficiente”, afirmó.
Además, la vicepresidenta apuntó a los discursos que, según planteó, contribuyen a naturalizar la violencia. “Los discursos que naturalizan la violencia y el odio tienen consecuencias y como sociedad no podemos mirar para otro lado”, señaló.
El mensaje concluyó con un respaldo dirigido particularmente a la joven agredida y a su entorno: “Un abrazo enorme a la estudiante, a su familia y a sus compañeros y compañeras”.
El ataque y el paro estudiantil
El hecho ocurrió el martes en el edificio anexo de la Facultad de Medicina, ubicado en la calle José L. Terra. Una estudiante de 19 años fue atacada a puñaladas por un compañero, también alumno de Medicina. La joven, que sufrió diversas heridas en el rostro y el cuello, fue trasladada a un centro de salud luego de recibir asistencia en el lugar.
De acuerdo con la información policial, el agresor abordó a la jovén en el interior de la casa de estudios, la golpeó y la apuñaló en varias oportunidades. El agresor fue detenido en el lugar tras la intervención policial y luego de que otro compañero lograra frenar la agresión. El caso es investigado como un intento de femicidio.
A raíz de lo ocurrido, la Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) resolvió un paro estudiantil de 24 horas para este miércoles 2 de setiembre y convocó a una movilización para las 17:00.
La medida fue adoptada luego de una asamblea extraordinaria realizada por el gremio estudiantil tras la suspensión de las clases. En un comunicado, los estudiantes cuestionaron la falta de protocolos preventivos y reclamaron medidas institucionales de seguridad.
“Esto pone de manifiesto de la manera más cruel la falta de ambientes seguros para poder ingresar, mantener y disfrutar nuestra formación. Hoy más que nunca queda en evidencia que la institución falló en proteger a una compañera. La respuesta institucional no puede llegar una vez ocurrido el daño”, expresó el colectivo.