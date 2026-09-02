Cosse: "Los discursos que naturalizan la violencia y el odio tienen consecuencias"

Además, la vicepresidenta apuntó a los discursos que, según planteó, contribuyen a naturalizar la violencia. “Los discursos que naturalizan la violencia y el odio tienen consecuencias y como sociedad no podemos mirar para otro lado”, señaló.

El mensaje concluyó con un respaldo dirigido particularmente a la joven agredida y a su entorno: “Un abrazo enorme a la estudiante, a su familia y a sus compañeros y compañeras”.

El ataque y el paro estudiantil

El hecho ocurrió el martes en el edificio anexo de la Facultad de Medicina, ubicado en la calle José L. Terra. Una estudiante de 19 años fue atacada a puñaladas por un compañero, también alumno de Medicina. La joven, que sufrió diversas heridas en el rostro y el cuello, fue trasladada a un centro de salud luego de recibir asistencia en el lugar.

De acuerdo con la información policial, el agresor abordó a la jovén en el interior de la casa de estudios, la golpeó y la apuñaló en varias oportunidades. El agresor fue detenido en el lugar tras la intervención policial y luego de que otro compañero lograra frenar la agresión. El caso es investigado como un intento de femicidio.

A raíz de lo ocurrido, la Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) resolvió un paro estudiantil de 24 horas para este miércoles 2 de setiembre y convocó a una movilización para las 17:00.

La medida fue adoptada luego de una asamblea extraordinaria realizada por el gremio estudiantil tras la suspensión de las clases. En un comunicado, los estudiantes cuestionaron la falta de protocolos preventivos y reclamaron medidas institucionales de seguridad.

“Esto pone de manifiesto de la manera más cruel la falta de ambientes seguros para poder ingresar, mantener y disfrutar nuestra formación. Hoy más que nunca queda en evidencia que la institución falló en proteger a una compañera. La respuesta institucional no puede llegar una vez ocurrido el daño”, expresó el colectivo.