Dos nuevos refuerzos para Nacional y el delantero que fue cedido a Albion

Dos nuevos refuerzos

En el cierre del período de pases Nacional terminó de cerrar el contrato del argentino Alejandro Martínez y anunció la incorporación del extremo de Miramar Misiones Nahuel Gelos. El futbolista llega a préstamo hasta diciembre de 2027, mientras que el argentino llega en la misma condición (préstamo) pero a hasta fines de 2026.

Gelos tiene 21 años y juega de extremo por derecha. Nacional compró el 35% de la ficha por 40 mil dólares. Los tricolores tienen una opción de compra por el 25% restante y quedarse con su ficha.

Barcia a Albion

Por su parte Nacional cedió a préstamo a Baltasar Barcia a Albion. El extremo que había llegado a comienzos de año de Boston River, no lograr mostrar en el tricolor sus muy buenas condiciones. Nacional había comprado el 85% del pase y el futbolista estará hasta fin de año en El Pionero y pasó sin cargo.

Así las cosas, Daniel Carreño ya tiene todo el plantel armado para lo que se viene. Primer objetivo mañana por la Copa AUF Uruguay visitando a River Plate en el Saroldi.

Lo más probable es que el entrenador coloque un equipo alternativo, al igual que hizo en la primera fecha ante Albion. Lo más seguro es que Maxi Silvera que fue titular ante El Pionero no juegue ante los darseneros, ya que ante la lesión de Gómez, el entrenador lo necesitará seguramente para ser titular en el partido del fin de semana ante Juventud de Las Piedras por el Torneo Clausura.

Hoy será el último táctico y Carreño decidirá el once inicial que juquienes van por los tres puntos en el Prado.