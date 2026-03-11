Gobierno de Canelones y Defensa avanzan en cooperación para fortalecer producción y compras públicas

Productores y Defensa

El jerarca destacó además que la reunión dejó perspectivas positivas para avanzar en una mesa de trabajo conjunta que permita sostener estos procesos en el tiempo. “Nos fuimos bastante contentos, la idea es retomar convenios que se cayeron o grupos de productores que hoy no están pudiendo vender, y desde el gobierno departamental ofrecer garantías para acompañar a los productores y también al Ministerio de Defensa para que esto no sea una carga más”, indicó.

Explicó que el Ministerio de Defensa representa un actor clave por el volumen de alimentos que adquiere para sus diferentes unidades en el territorio: “tiene bajo su órbita una cantidad muy importante de personal y de compras de alimentos, queremos empezar de a poco a generar volúmenes que sean sostenibles en el tiempo y que los productores tengan la certeza de que, si cumplen determinadas condiciones, van a poder vender su producción”, afirmó.

Señaló que también se buscará optimizar aspectos logísticos para facilitar el vínculo entre productores y lugares de consumo. “A veces un productor está cerca de un batallón o de un lugar donde se va a consumir el producto, pero la logística lo lleva a Montevideo y vuelve, vamos a trabajar para mejorar esos circuitos”, sostuvo.

Lazo y la cooperación

Por su parte, la Ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, valoró el encuentro y destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales. “El tema principal que abordamos es la necesidad de avanzar en la cooperación que tiene que existir entre un gobierno departamental y el gobierno nacional. El Ministerio de Defensa está presente en todo el territorio y como tal tiene que interactuar con los gobiernos departamentales y municipales”, expresó.

La ministra señaló que muchas veces las unidades militares reciben solicitudes de apoyo para instituciones locales como escuelas o centros de salud, por lo que consideró necesario institucionalizar estos mecanismos de cooperación. “Creemos que eso tiene que enmarcarse en algo así como un acuerdo o convenio marco que centralice estas acciones y las convierta en una verdadera política pública”, afirmó.

Lazo indicó además que existen múltiples áreas en las que se puede trabajar de forma conjunta, entre ellas la producción familiar, las compras públicas, el ambiente, la salud, la cooperación territorial y los derechos humanos. “Muchas veces la producción familiar sufre los embates climáticos o las dificultades propias de su escala. Nosotros tenemos unidades en todo el territorio nacional que podrían absorber parte de esa producción, y hay voluntad de que esa cooperación se dé de forma natural”, señaló.

En la reunión también participaron el Secretario General, Pedro Irigoin, los pro secretarios generales Sandra Saffores y Diego Núñez, autoridades departamentales y representantes del Ministerio.

La reunión dejó planteada la creación de mesas temáticas y espacios de coordinación entre ambas instituciones, con el objetivo de transformar estas líneas de trabajo en políticas sostenidas que fortalezcan la producción local y la articulación entre el Estado nacional y el gobierno departamental.