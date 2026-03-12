Opiniones divididas sobre la gestión del presidente Orsi: 37% aprueba y 40% desaprueba

La encuesta, dada a conocer este jueves por Subrayado (Canal 10), observa que si se compara con la medición anterior, los juicios muestran un leve deterioro. La aprobación retrocede tres puntos, y la desaprobación aumenta cuatro, por lo que el saldo neto pasa de un equilibrio absoluto en noviembre (saldo neto 0), al balance de -7 actual.
Agrega que en el mediano plazo, pueden apreciarse dos períodos diferentes en los juicios sobre el presidente.
En los primeros meses de gestión (hasta agosto inclusive), Orsi mantuvo una aprobación superior al 40% y una desaprobación que, si bien mostraba crecimiento, era relativamente limitada.
En el último tramo, a partir de octubre, la situación cambió. El balance entre juicios positivos y negativos se volvió más equilibrado. La aprobación retrocedió un escalón, a niveles cercanos al 35%, y se mantuvo relativamente estable, mientras que la desaprobación ha continuado creciendo regularmente.
Encuesta marca diferencias
La diferencia de opinión entre los votantes propios y ajenos es muy amplia. Quienes votaron a Orsi como presidente en la segunda vuelta sostienen una opinión mayoritariamente positiva, que no es unánime, pero que se ha estabilizado en el último semestre.
Para Equipos, la principal dinámica de cambio en las opiniones sobre Orsi ha venido del electorado opositor. En el primer tramo de gestión, los votantes opositores concentraban sus juicios en posiciones intermedias, habituales de una “luna de miel” con los gobiernos entrantes. Pero, a medida que avanzó el período de gobierno, los juicios intermedios (y algunos positivos) se transformaron gradualmente en visiones críticas. La desaprobación a Orsi, entre los votantes opositores, pasó del 25% al 70% en el transcurso del año, marcando un cambio radical en el clima de opinión en este segmento.