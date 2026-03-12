Opiniones divididas sobre la gestión del presidente Orsi: 37% aprueba y 40% desaprueba

En los primeros meses de gestión (hasta agosto inclusive), Orsi mantuvo una aprobación superior al 40% y una desaprobación que, si bien mostraba crecimiento, era relativamente limitada.

En el último tramo, a partir de octubre, la situación cambió. El balance entre juicios positivos y negativos se volvió más equilibrado. La aprobación retrocedió un escalón, a niveles cercanos al 35%, y se mantuvo relativamente estable, mientras que la desaprobación ha continuado creciendo regularmente.

Encuesta marca diferencias

La diferencia de opinión entre los votantes propios y ajenos es muy amplia. Quienes votaron a Orsi como presidente en la segunda vuelta sostienen una opinión mayoritariamente positiva, que no es unánime, pero que se ha estabilizado en el último semestre.

Para Equipos, la principal dinámica de cambio en las opiniones sobre Orsi ha venido del electorado opositor. En el primer tramo de gestión, los votantes opositores concentraban sus juicios en posiciones intermedias, habituales de una “luna de miel” con los gobiernos entrantes. Pero, a medida que avanzó el período de gobierno, los juicios intermedios (y algunos positivos) se transformaron gradualmente en visiones críticas. La desaprobación a Orsi, entre los votantes opositores, pasó del 25% al 70% en el transcurso del año, marcando un cambio radical en el clima de opinión en este segmento.