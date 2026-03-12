Carlos Albisu anuncia obras históricas pero el Frente Amplio advierte por deuda hasta 2046

Un plan de infraestructura a gran escala

Según Albisu, la aprobación del presupuesto habilita a la Intendencia a ejecutar una cifra récord destinada a infraestructura y servicios básicos. El plan prevé 320 millones de dólares exclusivamente para obras, que comenzarán a implementarse plenamente entre fines de abril y principios de mayo, una vez culminado el trámite ante el Tribunal de Cuentas.

Entre las principales intervenciones se encuentran obras en avenidas troncales como Manuel Oribe, Pascual Harriague, Concordia, Rodó y Gobernador de Viana, además de un plan de iluminación que alcanzará a más de 2.200 cuadras del departamento.

El intendente justificó la magnitud del proyecto señalando el deterioro acumulado de la infraestructura urbana. Según un estudio técnico citado por la administración, el 55% de las calles de Salto presenta un estado crítico.

“Durante años se trabajó con la lógica del parche: se tapaba un pozo cuando el vecino reclamaba, pero no había un plan integral”, sostuvo Albisu. “Nuestro objetivo es que para julio de 2030 Salto tenga sus calles en buen estado, iluminación total y el problema de la basura solucionado”.

Críticas del Frente Amplio

La Mesa Política Departamental del Frente Amplio respondió con una declaración pública en la que cuestiona el contenido del presupuesto aprobado y el modelo de gestión de la actual administración.

En el documento, la fuerza política afirma que el plan se apoya en un esquema de endeudamiento que deberá ser afrontado por la población salteña durante décadas. Según el Frente Amplio, el presupuesto consolidaría compromisos financieros que se extenderían hasta el año 2046.

Además, la declaración sostiene que la propuesta prioriza “privilegios por encima de las verdaderas necesidades del departamento”. Entre los cuestionamientos centrales, el FA señala que el presupuesto incluye 44 cargos de particular confianza, lo que según sus cálculos implicaría un gasto cercano a 13 millones de dólares durante el quinquenio, cuadruplicando el costo del período anterior.

El debate político se da en un contexto de fuerte tensión institucional. Meses atrás, la aprobación de un fideicomiso impulsado por la Intendencia generó una crisis interna en el Frente Amplio, luego de que tres ediles de esa fuerza votaran a favor del proyecto, permitiendo alcanzar la mayoría especial requerida para habilitar el endeudamiento. La Mesa Política departamental resolvió expulsarlos de la bancada por no acatar la decisión partidaria.

Inversiones privadas y empleo

En su balance, Albisu también se refirió a la situación laboral del departamento y defendió una estrategia de atracción de inversiones privadas. El intendente mencionó proyectos vinculados al turismo, la logística y el comercio, entre ellos la llegada de nuevas grandes superficies comerciales y el desarrollo de barrios privados. Según sostuvo, estas iniciativas pueden transformarse en motores de empleo.

Como ejemplo, citó experiencias de otros departamentos. “En un solo barrio privado de Canelones trabajan 4.000 personas de forma directa. Salto necesita esa inyección económica”, afirmó.

Dentro del sector turístico, el jefe comunal confirmó además la reapertura del exhotel municipal en Termas del Arapey rebautizado como Hotel Raíces con capacidad para 50 camas y con prioridad de contratación para trabajadores de las localidades de Belén y Constitución.

Gestión y austeridad

Albisu también destacó resultados en materia de gestión de recursos. Como ejemplo mencionó el último Carnaval de Salto, que según la Intendencia se realizó con más de 10 millones de pesos menos de gasto que la última edición organizada por el gobierno departamental anterior. El intendente señaló además un crecimiento de las agrupaciones carnavaleras locales, que pasaron de una a seis murgas.

Con la mirada puesta en el horizonte de 2030, Albisu insistió en que los resultados de su plan no serán inmediatos, pero defendió la necesidad de obras de fondo. “No tenemos una varita mágica, pero ya empezamos. Estamos sacando la base de las calles y haciéndolas de nuevo para que duren”, afirmó. El cruce entre oficialismo y oposición anticipa que el debate político en Salto seguirá marcado por la discusión sobre el financiamiento de las obras, el modelo de desarrollo y el rumbo de la gestión departamental.