Entró en funciones el Gabinete de Primera Infancia previsto en la Ley de Garantías

Una comisión especial analizará estas situaciones críticas para determinar qué organismo debe intervenir de forma inmediata. También se auditarán todas las actuaciones estatales para clarificar el quién, cómo y cuándo de cada intervención.

Justicia para los casos "dolorosos"

El ministro Civila fue autocrítico frente a la prensa al reconocer fallas históricas y reiteradas en los protocolos del Estado. En particular, se mencionó el trágico caso de Jonathan Correa, el adolescente asesinado por su padre en Flor de Maroñas, el cual fue discutido en la sesión. Actualmente, existen investigaciones administrativas en curso para determinar las responsabilidades por las omisiones estatales en este y otros casos.

"No puede haber excusas en el Estado para no dar respuesta a los problemas de las infancias y las adolescencias en Uruguay", dijo Gonzalo Civila, Ministro del Mides.