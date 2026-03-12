Entró en funciones el Gabinete de Primera Infancia previsto en la Ley de Garantías

En un movimiento clave para el sistema de protección social, el presidente Yamandú Orsi encabezó este jueves la instalación formal del Gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. Este nuevo órgano surge de la "ley de garantías" (aprobada en 2024) y busca terminar con la desconexión institucional que suele dejar a la infancia en situaciones de vulnerabilidad sin respuestas claras.
Puntos clave de la iniciativa
El gabinete es coordinado por el Mides, bajo el mando de Gonzalo Civila, y cuenta con la participación de diversos ministerios y organismos estatales; el objetivo central es eliminar las zonas grises donde las instituciones no saben quién debe actuar, garantizando que el Estado dé una respuesta unificada. Se crea un ámbito de respuesta transitoria para casos de riesgo de muerte.
Una comisión especial analizará estas situaciones críticas para determinar qué organismo debe intervenir de forma inmediata. También se auditarán todas las actuaciones estatales para clarificar el quién, cómo y cuándo de cada intervención.
Justicia para los casos "dolorosos"
El ministro Civila fue autocrítico frente a la prensa al reconocer fallas históricas y reiteradas en los protocolos del Estado. En particular, se mencionó el trágico caso de Jonathan Correa, el adolescente asesinado por su padre en Flor de Maroñas, el cual fue discutido en la sesión. Actualmente, existen investigaciones administrativas en curso para determinar las responsabilidades por las omisiones estatales en este y otros casos.