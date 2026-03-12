Conexión Ganadera: exigen embargo de casa que compró Martín Bartol en Carrasco

Un informe elaborado a partir de datos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central identificó que Martín Gabriel Bartol Viana -gerente general de Conexión Ganadera- realizó al menos 119 transferencias bancarias vinculadas a cuentas de particulares y empresas relacionadas con el entramado del fondo ganadero.
La documentación difundida por el periodista Eduardo Preve en el programa Sin Piedad, da cuenta de que entre el 17 y el 19 de mayo de 2023 -en plena caída de Conexión Ganadera- Bartol Viana recibió tres transferencias por un total de US$ 420.000, provenientes de cuentas de Hernandarias XIII (propiedad de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow) y del empresario Gustavo Rubén Basso Pallarés.
La casa de Carrasco comprada por Bartol con dinero de Conexión Ganadera
Dichos fondos ingresaron a su cuenta en el Banco República (BROU) y, según el informe, habrían sido utilizados para la compra de una casa en Carrasco, escriturada junto a su esposa bajo régimen de separación de bienes.
El análisis financiero también vincula las operaciones con cuentas de Ana Teresa Iewdiukow Artagaveytia, Baltasar S.A.R.L., Conexión Ganadera Ltda. y la propia Hernandarias XIII.
En estos movimientos detectados, Bartol Viana aparece como beneficiario de US$ 904.690 en el conjunto de transferencias examinadas durante el período bajo análisis de la Fiscalía de Lavado de Activos a cargo del fiscal Enrique Rodríguez.
Tras conocerse los datos de este informe, el abogado Juan Pablo Decia presentó un escrito en la Fiscalía solicitando una nueva indagatoria a Martín Bartol Viana por estos hechos de apariencia delictiva, además del embargo de la casa que compró en Carrasco.
El cerebro
Según el abogado de cientos de damnificados de Conexión Ganadera, “Bartol era el cerebro de Conexión Ganadera, era la mano derecha ejecutiva de Basso. Era quien organizaba todo el negocio. Y fue quien llevó adelante la expansión de la marca Stradivarius. Fue quien gerenció operativamente en el mercado interno y en el exterior la implementación de esta marca, que en gran medida se nutrió de fondos de inversores que eran para comprar animales, y se desvió para la instalación de esa marca que Bartol gerenciaba”.
Cuando fue indagado, Bartol apeló a la estrategia de la poca memoria y deslindó sus responsabilidades en la estafa. Según Decia, “Bartol estaba al tanto absolutamente de todo. Entonces, que aluda a que no tenía conocimiento de los hechos, además de ser una absoluta falsedad, es una subestimación a la inteligencia de todos los actores que estamos interviniendo en el proceso”, agregó.