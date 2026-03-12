Conexión Ganadera: exigen embargo de casa que compró Martín Bartol en Carrasco

El análisis financiero también vincula las operaciones con cuentas de Ana Teresa Iewdiukow Artagaveytia, Baltasar S.A.R.L., Conexión Ganadera Ltda. y la propia Hernandarias XIII.

En estos movimientos detectados, Bartol Viana aparece como beneficiario de US$ 904.690 en el conjunto de transferencias examinadas durante el período bajo análisis de la Fiscalía de Lavado de Activos a cargo del fiscal Enrique Rodríguez.

Tras conocerse los datos de este informe, el abogado Juan Pablo Decia presentó un escrito en la Fiscalía solicitando una nueva indagatoria a Martín Bartol Viana por estos hechos de apariencia delictiva, además del embargo de la casa que compró en Carrasco.

HDKG_zQbQAQLUeA

El cerebro

Según el abogado de cientos de damnificados de Conexión Ganadera, “Bartol era el cerebro de Conexión Ganadera, era la mano derecha ejecutiva de Basso. Era quien organizaba todo el negocio. Y fue quien llevó adelante la expansión de la marca Stradivarius. Fue quien gerenció operativamente en el mercado interno y en el exterior la implementación de esta marca, que en gran medida se nutrió de fondos de inversores que eran para comprar animales, y se desvió para la instalación de esa marca que Bartol gerenciaba”.

Cuando fue indagado, Bartol apeló a la estrategia de la poca memoria y deslindó sus responsabilidades en la estafa. Según Decia, “Bartol estaba al tanto absolutamente de todo. Entonces, que aluda a que no tenía conocimiento de los hechos, además de ser una absoluta falsedad, es una subestimación a la inteligencia de todos los actores que estamos interviniendo en el proceso”, agregó.