Años de violencia documentada

"Imaginá la soledad de Jonathan": PIAs reclama que las infancias sean prioridad nacional

Tras el asesinato de Jonathan Correa, PIAs advirtie que el caso expone fallas en la protección de niñas, niños y adolescentes y reclamó respuestas urgentes del Estado.

Por Redacción de Caras y Caretas

La Plataforma de Infancias y Adolescencias (PIAs) expresó su “profundo dolor y preocupación” tras el asesinato de Jonathan Correa, un adolescente de 15 años asesinado a golpes por su padre, tras años de violencia intrafamiliar registrada y documentada. El caso había sido denunciado previamente por instituciones educativas, familiares y vecinos.

En un comunicado difundido este 12 de marzo, PIAs expresó que la muerte del adolescente “conmueve y duele”, y vuelve a exponer una realidad que, a su entender, la sociedad no puede seguir tolerando: la de infancias que crecen en contextos de violencia y desprotección.

Según planteó la plataforma, cuando ocurre una muerte en estas circunstancias surge una pregunta inevitable: “¿qué falló para que no llegáramos a tiempo?”. En el documento se subraya que los episodios de violencia hacia las infancias “rara vez aparecen de un día para otro”, sino que suelen dejar rastros, advertencias y señales que requieren respuestas oportunas por parte del sistema de protección.

Para la organización, cuando esas respuestas no llegan o lo hacen demasiado tarde, las consecuencias pueden ser irreparables. En ese sentido, el caso de Jonathan vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de revisar cómo responde el Estado frente a las distintas formas de violencia que afectan a niñas, niños y adolescentes.

El comunicado sostiene que también es necesario evaluar cómo se garantiza el acceso a la justicia y qué mecanismos existen para intervenir de manera efectiva antes de que sea demasiado tarde. En esa línea, la plataforma interpela tanto al Estado como a la sociedad en su conjunto: “¿qué garantías estamos dando hoy a las infancias para crecer protegidas y en condiciones dignas?”.

Prioridad nacional

Desde PIAs advirtieron que la situación de las infancias y adolescencias en Uruguay requiere “acciones urgentes y decisiones políticas firmes”. A su entender, no alcanza con diagnósticos ni con la acumulación de datos, sino que es necesario priorizar a la infancia en las políticas públicas y fortalecer el sistema de protección para que actúe de forma articulada en todo el territorio.

El documento también plantea la necesidad de asegurar recursos para prevenir la violencia en hogares, comunidades e instituciones, así como avanzar en una mayor coordinación entre los organismos responsables de garantizar derechos.

Las respuestas, dice el comunicado, “no pueden ser fragmentadas ni tardías” y remarcó que el país debe asumir la situación de las infancias y adolescencias “como una prioridad nacional”.

La organización reclamó además respuestas concretas ante este tipo de casos y reafirmó su disposición a contribuir a la construcción de soluciones. Según señalaron, las organizaciones que trabajan con niñas, niños y adolescentes conocen de cerca sus realidades y necesidades, lo que permite impulsar respuestas más efectivas basadas en compromiso y acción.

Hacia el final del comunicado, el colectivo vuelve a plantear una interpelación directa: “¿qué vamos a hacer, como Estado y como sociedad, para que esto no vuelva a pasar?”.

