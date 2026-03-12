"Imaginá la soledad de Jonathan": PIAs reclama que las infancias sean prioridad nacional

Para la organización, cuando esas respuestas no llegan o lo hacen demasiado tarde, las consecuencias pueden ser irreparables. En ese sentido, el caso de Jonathan vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de revisar cómo responde el Estado frente a las distintas formas de violencia que afectan a niñas, niños y adolescentes.

El comunicado sostiene que también es necesario evaluar cómo se garantiza el acceso a la justicia y qué mecanismos existen para intervenir de manera efectiva antes de que sea demasiado tarde. En esa línea, la plataforma interpela tanto al Estado como a la sociedad en su conjunto: “¿qué garantías estamos dando hoy a las infancias para crecer protegidas y en condiciones dignas?”.

Prioridad nacional

Desde PIAs advirtieron que la situación de las infancias y adolescencias en Uruguay requiere “acciones urgentes y decisiones políticas firmes”. A su entender, no alcanza con diagnósticos ni con la acumulación de datos, sino que es necesario priorizar a la infancia en las políticas públicas y fortalecer el sistema de protección para que actúe de forma articulada en todo el territorio.

El documento también plantea la necesidad de asegurar recursos para prevenir la violencia en hogares, comunidades e instituciones, así como avanzar en una mayor coordinación entre los organismos responsables de garantizar derechos.

Las respuestas, dice el comunicado, “no pueden ser fragmentadas ni tardías” y remarcó que el país debe asumir la situación de las infancias y adolescencias “como una prioridad nacional”.

La organización reclamó además respuestas concretas ante este tipo de casos y reafirmó su disposición a contribuir a la construcción de soluciones. Según señalaron, las organizaciones que trabajan con niñas, niños y adolescentes conocen de cerca sus realidades y necesidades, lo que permite impulsar respuestas más efectivas basadas en compromiso y acción.

Hacia el final del comunicado, el colectivo vuelve a plantear una interpelación directa: “¿qué vamos a hacer, como Estado y como sociedad, para que esto no vuelva a pasar?”.