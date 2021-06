Gobierno de Bolsonaro sobrefacturó compras de vacunas en más de 1.000%

Mientras Jair Bolsonaro se muestra fuera de control emocionalmente, un escándalo de corrupción en la compra de vacunas podría debilitar aún más a su desastroso gobierno. Documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores muestran que el gobierno compró la vacuna india Covaxin a un precio un 1.000% más alto que seis meses antes, anunció el propio fabricante.

Un telegrama confidencial de la embajada brasileña en Nueva Delhi en agosto del año pasado informó que el agente inmunizante producido por Bharat Biotech tenía un precio estimado de 100 rupias (US $ 1,34 la dosis).

En diciembre, otra declaración diplomática dijo que el producto hecho en India «costaría menos que una botella de agua». En febrero de este año, el Ministerio de Salud pagó US $ 15 por unidad, la más cara de las seis vacunas compradas hasta ahora «, señala un artículo de Julia Affonso, publicado. en el periódico Estado de Sao Paulo.

«La orden para la adquisición de la vacuna vino personalmente del presidente Jair Bolsonaro. La negociación duró unos tres meses, un período mucho más corto que el de otros acuerdos. En el caso de Pfizer, fueron casi once meses, durante los cuales el precio ofrecido no se alteró (US $ 10 por dosis). Incluso más barata que la vacuna india, el costo del producto farmacéutico estadounidense fue utilizado como argumento por el gobierno de Bolsonaro para retrasar el contrato, que recién se cerró en marzo de este año. «, señala el reportero.