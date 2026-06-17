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El presidente Orsi recorrió Las Piedras para el lanzamiento de Más Barrio

Orsi encabezó el inicio de Más Barrio en Las Piedras, una intervención integral que busca recuperar espacios públicos y abordar problemas sociales.

Yamandú Orsi en Las Piedras en el programa Más Barrio.&nbsp;

Yamandú Orsi en Las Piedras en el programa Más Barrio. 

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En una recorrida realizada este miércoles al mediodía, el presidente Yamandú Orsi visitó Las Piedras para marcar el inicio del programa gubernamental Más Barrio en esa localidad. La intervención es en el barrio Corfrisa-Talca y forma parte de una estrategia integral del gobierno para abordar problemas sociales.

Una recorrida con autoridades

Durante la visita, el presidente estuvo acompañado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; el ministro del Interior, Carlos Negro; y la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro. En un momento de la recorrida, Sánchez tomó la palabra y pidió a la coordinadora del programa Más Barrio, Silvana Nieves, que explicara al presidente los detalles de las actividades previstas en Las Piedras. "Está bueno contarle al presidente lo que estamos haciendo acá", expresó Sánchez .

Posteriormente, el presidente Orsi consultó a la ministra Paseyro si las obras en viviendas que se realizarán en la zona son la continuación de un plan iniciado en el período anterior en Canelones, cuando él se desempeñaba como intendente. La respuesta fue afirmativa.

Al ser consultado por la prensa sobre qué le habían solicitado los vecinos durante la recorrida, Orsi respondió: “Que terminemos de concretar cosas con las que venimos desde hace años” .

Alcance del programa Más Barrio

La ministra Tamara Paseyro explicó posteriormente en rueda de prensa el alcance de las obras que llevará el programa a Las Piedras . Según detalló, Más Barrio no se limita a obras de infraestructura o mejoras habitacionales, sino que busca una acción integral y sostenida en el tiempo. "El Estado no llega y se retira después que intervino; el Estado continúa", aseguró la ministra.

El presidente Orsi había anunciado previamente que la iniciativa busca que "la calle y los espacios públicos vuelvan a ser de la gente", y que se trata de una política de seguridad que "no es un parche, sino que es un camino".

Metodología de intervención

La intervención en Corfrisa comenzará con la realización de un censo puerta a puerta, que relevará datos sobre características de los hogares, condiciones habitacionales, servicios existentes y percepción de seguridad de los vecinos. Este diagnóstico permitirá definir las acciones prioritarias para los próximos años.

El despliegue contará con aproximadamente 120 personas, incluyendo equipos de los ministerios de Vivienda e Interior, censistas y supervisores del Mides, estudiantes avanzados de Ciencias Sociales y técnicos de los distintos organismos participantes. En materia de seguridad, participarán 80 policías de la Jefatura de Canelones, Policía Comunitaria, Guardia Republicana y Policía Caminera.

La selección de Corfrisa como zona prioritaria surgió de un proceso técnico que combinó información sobre delitos violentos ocurridos entre 2023 y 2024 con indicadores de vulnerabilidad social y condiciones habitacionales, identificando 21 zonas prioritarias en todo el país.

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