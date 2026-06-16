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Mundo Donald Trump | Netanyahu | edificio

Guerra en Líbano

Trump a Netanyahu: "No hace falta derribar un edificio residencial cada vez que se busca a alguien"

Israel "lleva demasiado tiempo combatiendo a Hezbolá y está muriendo demasiada gente", afirmó el presidente de EEUU, Donald Trump.

Donald Trump y Benjamín Netanyahu.

Donald Trump y Benjamín Netanyahu.

 Andrew Harnik
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El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, criticó el martes la acción militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el Líbano en su intento de eliminar al movimiento Hezbolá, señalando que mueren muchas personas en los ataques.

"Israel lleva demasiado tiempo combatiendo a Hezbolá y está muriendo demasiada gente", declaró el mandatario durante una rueda de prensa con el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani.

"No hace falta derribar un edificio residencial cada vez que se busca a alguien, porque en esos edificios vive mucha gente. Y no todos son Hezbolá, eso se lo puedo asegurar", destacó Trump.

Trump también indicó que había sugerido a Israel "que dejara que Siria se ocupara de Hezbolá". "Porque, para ser sincero, creo que ellos lo harían mejor", comentó.

Nuevos ataques israelíes contra el sur de Líbano criticados por Trump

Las FDI bombardearon el domingo el sur de Beirut. Los militares indicaron que la operación fue en respuesta a los "disparos de Hezbolá contra territorio israelí".

Por su parte, Netanyahu y su ministro de Defensa, Israel Katz, declararon en un comunicado: "Israel no tolerará el fuego dirigido a su territorio".

La operación israelí en el Líbano tiene como objetivo crear una llamada zona de seguridad y debilitar al movimiento chiita libanés Hezbolá, para evitar ataques en contra de la nación hebrea. Miles de casas en el sur del país árabe han sido arrasadas durante la ofensiva, forzando desplazamientos masivos.

En redes sociales se difundieron videos que muestran la destrucción en la zona y a soldados israelíes derribando entre risas y aplausos viviendas civiles.

Una de las condiciones que había establecido Irán para poner fin al conflicto en la región era precisamente que Israel detenga sus ataques sobre el Líbano y retire sus tropas de las zonas ocupadas del sur del país.

Tras el reciente bombardeo israelí en Beirut, Trump criticó duramente a Israel y afirmó que el ataque a la capital libanesa "no debería haber ocurrido", al tiempo que calificó la acción de Hezbolá como "muy pequeña y sin sentido".

FUENTE: RT en Español

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