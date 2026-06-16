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el otro hijo

Tribunal Supremo de Brasil condena a Eduardo Bolsonaro por coacción

Entiende el Tribunal que "no es función de un diputado federal brasileño hacer lobby en el extranjero contra el propio país".

Eduardo Bolsonaro condenado en Brasil.

Eduardo Bolsonaro condenado en Brasil.
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El Tribunal Supremo Federal de Brasil votó este martes a favor de condenar al exdiputado Eduardo Bolsonaro (uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro) por un delito de coacción, por intimidar a la Justicia de su país desde EEUU para evitar que su padre fuerza juzgado en el proceso por el intento de golpe de Estado.

El juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, fue el primero en manifestarse a favor de la condena, diciendo que "no es función de un diputado federal brasileño hacer lobby en el extranjero contra el propio país".

Después, también votaron a favor de la condena los jueces Cristiano Zanin, Carmen Lúcia Antunes y Flávio Dino, formando un voto de unanimidad en la primera sala de la corte.

Bolsonaro denunciado

Eduardo Bolsonaro fue denunciado por la Procuraduría General de la República (Fiscalía) por un delito de coacción a la Justicia.

Los investigadores entendieron que, desde que se mudó a EEUU, hace más de un año, el entonces diputado trabajó presionando a la administración de Donald Trump para que aplicase sanciones a los propios jueces del Supremo brasileño y miembros del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para intentar forzar la paralización del juicio contra su padre.

Presiones y sanciones

A pesar de las presiones y las sanciones que llegaron a concretarse (Moraes, por ejemplo, fue incluido en la lista Ley Magnitsky de EEUU y sufrió bloqueos económicos), el juicio se desarrolló con normalidad y Bolsonaro padre fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por haber liderado una trama golpista.

"Hubo una sucesión de actos que comprueban un recorrido criminal para coaccionar a los juzgadores", afirmó la jueza Antunes, que, igual que los otros magistrados, resaltaron que fue el propio Eduardo Bolsonaro el que produjo diversas pruebas de su conducta delictiva.

En su denuncia, la Fiscalía reunió una serie de declaraciones públicas de Eduardo Bolsonaro, en entrevistas y posts en redes sociales, además de intercambios de mensajes con su padre, que revelan articulaciones con EEUU para acorralar a la cúpula del Poder Judicial de Brasil.

Radicado en EEUU

Eduardo Bolsonaro, que sigue residiendo en EEUU, no nombró un abogado para este proceso y fue representado por un defensor público, que alegó que es inocente y pidió que se anulara la acusación por falta de pruebas y porque el propio Moraes (en principio parte perjudicada) no debería estar juzgándole.

Los jueces deliberan ahora para decidir cuál es la pena que corresponde, aunque su aplicación será compleja, dado que para ello sería necesario que EEUU aceptase una petición de extradición presentada por las autoridades brasileñas, algo que parece poco probable.

(Sputnik)

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