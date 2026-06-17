Sistema antiniebla del Aeropuerto de Carrasco comenzaría a operar este viernes

Cuestionamientos por la demora

La situación también despertó cuestionamientos sobre la confiabilidad operativa de la principal terminal aérea del país. Algunas compañías aéreas consideran la capacidad de aterrizaje bajo condiciones climáticas adversas al momento de planificar sus operaciones, por lo que la ausencia de esta tecnología ha generado inconvenientes adicionales.

El senador del Partido Nacional, Javier García, calificó el escenario como “serio” y consideró “insólito” que una obra de estas características permanezca sin operar pese a estar concluida. En ese sentido, se prevé una nueva instancia parlamentaria con autoridades del Ministerio correspondiente para profundizar en las explicaciones sobre el retraso.

Desde el oficialismo se descartó que exista un conflicto sindical como causa principal de la demora y se señaló que el proceso de capacitación del personal para el manejo de la nueva tecnología forma parte de las etapas previas a su implementación. Las autoridades remarcaron que la prioridad continúa siendo garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.