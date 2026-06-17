El Aeropuerto Internacional de Carrasco se prepara para poner en funcionamiento su nuevo sistema antiniebla a partir de las 00:00 horas del próximo viernes 19 de junio, una tecnología que demandó una inversión superior a los 20 millones de dólares y que busca mejorar la seguridad y la operatividad de los aterrizajes en condiciones de baja visibilidad.
20 millones de dólares de inversión
Sistema antiniebla del Aeropuerto de Carrasco comenzaría a operar este viernes
La demora en la aplicación del sistema ha generado preocupación en el sector aeronáutico debido a las consecuencias registradas en las últimas semanas.