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Sociedad sistema | aeropuerto | demora

20 millones de dólares de inversión

Sistema antiniebla del Aeropuerto de Carrasco comenzaría a operar este viernes

La demora en la aplicación del sistema ha generado preocupación en el sector aeronáutico debido a las consecuencias registradas en las últimas semanas.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Aeropuerto Internacional de Carrasco se prepara para poner en funcionamiento su nuevo sistema antiniebla a partir de las 00:00 horas del próximo viernes 19 de junio, una tecnología que demandó una inversión superior a los 20 millones de dólares y que busca mejorar la seguridad y la operatividad de los aterrizajes en condiciones de baja visibilidad.

La fecha prevista para la activación fue anunciada tras una reunión realizada en el Parlamento, donde legisladores recibieron al CEO de Aeropuertos del Uruguay, Diego Arrosa, y al presidente de la Cámara Aeronáutica, Cristian Rodríguez. Durante el encuentro se analizaron las razones que han impedido hasta el momento la puesta en marcha de una infraestructura que ya se encuentra finalizada.

La demora ha generado preocupación en el sector aeronáutico debido a las consecuencias registradas en las últimas semanas. Según se informó, las condiciones de niebla y la falta de este sistema provocaron afectaciones en 142 vuelos, impactando a más de 20.000 pasajeros entre cancelaciones, desvíos y pérdidas de conexiones.

Cuestionamientos por la demora

La situación también despertó cuestionamientos sobre la confiabilidad operativa de la principal terminal aérea del país. Algunas compañías aéreas consideran la capacidad de aterrizaje bajo condiciones climáticas adversas al momento de planificar sus operaciones, por lo que la ausencia de esta tecnología ha generado inconvenientes adicionales.

El senador del Partido Nacional, Javier García, calificó el escenario como “serio” y consideró “insólito” que una obra de estas características permanezca sin operar pese a estar concluida. En ese sentido, se prevé una nueva instancia parlamentaria con autoridades del Ministerio correspondiente para profundizar en las explicaciones sobre el retraso.

Desde el oficialismo se descartó que exista un conflicto sindical como causa principal de la demora y se señaló que el proceso de capacitación del personal para el manejo de la nueva tecnología forma parte de las etapas previas a su implementación. Las autoridades remarcaron que la prioridad continúa siendo garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

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