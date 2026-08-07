Orsi hizo un balance de los daños del temporal y valoró la respuesta de los equipos de emergencia

“Hoy hay que andar con cuidado”, dijo Orsi, sobre el trabajo de recuperación de infraestructuras que comenzó tras el evento meteorológico, en especial, la atención de cables eléctricos. Asimismo, lamentó el fallecimiento de una persona, víctima de una descarga eléctrica por un rayo en Cerro Largo.

Advirtió que “lo complejo va a empezar a partir de setiembre”, cuando arribe al continente americano El Niño, fenómeno caracterizado por lluvias abundantes durante la estación primaveral. El presidente adelantó que este viernes 7 se reunirán las autoridades del Sinae y varios ministros para “preparar lo que se nos viene”.

Palomeque: Sinae trabaja en recuperación de servicios eléctricos, carreteras y registro de daños en propiedades

Por su parte, el director del Sinae detalló que las tormentas de la madrugada se desplazaron desde el litoral hacia el resto del territorio nacional hasta las primeras horas de la tarde del jueves 6. Luego, llegó a la costa sur un ciclón extratropical, lo que determinó que Inumet declarara una alerta naranja.

Las condiciones del suelo y los vientos persistentes, con rachas de hasta 120 kilómetros por hora, motivaron a las autoridades a decretar una alerta roja para la costa hasta las 04:00 horas del viernes 7, indicó Palomeque.

El departamento más afectado por la caída de árboles fue Maldonado, precisó el director nacional del Sinae. La caída del tendido eléctrico en ese departamento provocó la interrupción de 61.000 servicios. Se trabaja en el restablecimiento de 40.000 conexiones. Otros departamentos afectados fueron Rocha, Canelones, Cerro Largo y Treinta y Tres.

Tras el cese de los vientos, las autoridades también dispusieron que se levantaran los árboles que interrumpen la circulación por rutas y carreteras. Además, comenzó la evaluación de los daños en viviendas.

Las tareas continuarán en las próximas jornadas, indicó Palomeque.