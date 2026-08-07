Gobierno sale a escuchar: Orsi reúne al FA y Sánchez mantiene reuniones reservadas con académicos

Desde el MPP señalaron que durante la reunión se conversó sobre la situación internacional y la forma en que el gobierno enfrenta ese escenario, además de informar al presidente sobre la organización del Congreso del Frente Amplio previsto para octubre, donde se proclamará la reelección de Fernando Pereira al frente de la fuerza política.

En esos encuentros, Orsi también ha transmitido que el gobierno mantiene un enfoque "humanitario" respecto a la eventual recepción de migrantes deportados desde Estados Unidos y comentó que evalúa realizar cambios en el gabinete una vez culminada la discusión de la Rendición de Cuentas y avanzado el verano. No obstante, el mandatario también ha expresado que está conforme con el desempeño de sus ministros y que considera que recién comenzaron a ejecutar el presupuesto aprobado para esta administración.

Coordinación entre gobierno y fuerza política

Estas reuniones también derivaron en nuevas acciones de coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio. El sábado volvió a reunirse la Agrupación Nacional de Gobierno, con el compromiso de mantener encuentros mensuales. Al día siguiente, Alejandro Sánchez participó del Secretariado Ejecutivo del FA junto con el director de la Agencia de Monitoreo de Políticas Públicas, Gustavo Leal.

En esa instancia se acordó un documento para la nueva etapa del programa "Frente Amplio te Escucha 2026", que prevé la devolución en cada departamento de las demandas recogidas durante las recorridas realizadas por el país. Para esa fase se conformará un núcleo de coordinación integrado por Leal, en representación del gobierno, y Daniel Mariño por el Frente Amplio.

El plan contempla la participación de al menos un integrante del Consejo de Ministros en actividades públicas organizadas en cada departamento, donde se expondrán las principales líneas de la gestión y las prioridades del Ejecutivo. Paralelamente, también se convocará a las Agrupaciones Departamentales de Gobierno para reunir a autoridades nacionales con dirigentes y representantes frenteamplistas de cada territorio.

Reuniones reservadas con académicos

En otro plano, Brecha informó que Alejandro Sánchez viene impulsando desde fines de marzo una serie de encuentros reservados con académicos, investigadores e intelectuales de izquierda, desarrollados al margen de los ámbitos orgánicos de deliberación del Frente Amplio.

Según reconstruyó el semanario a partir de consultas a participantes, las conversaciones abordaron temas vinculados a la coyuntura política, el escenario regional, la relación entre el Poder Ejecutivo y la fuerza política, así como los desafíos estratégicos de la izquierda.

Entre quienes participaron de esas instancias figuran el politólogo Daniel Chasquetti, el historiador Gerardo Caetano, el sociólogo Eduardo Bottinelli, el analista internacional Leo Harari y la investigadora Judith Sutz.

Durante esos intercambios, detalla el artículo citado, surgieron observaciones sobre aspectos como la comunicación del gobierno, las dificultades para mantener un vínculo fluido con la militancia y los desafíos para expresar las tradiciones programáticas e identitarias de la izquierda.

Las interpretaciones sobre el alcance de estas reuniones difieren entre los asistentes. Algunos consideran que responden a una preocupación creciente por señales de desgaste en el oficialismo y a la necesidad de revisar el rumbo de la gestión. Otros entienden que forman parte de una práctica habitual de Sánchez de consultar a personas con distintas trayectorias sobre asuntos vinculados al gobierno.

El propio secretario de la Presidencia rechazó que exista un objetivo coyuntural detrás de esos encuentros y afirmó que responden a "un único interés de conocer sus opiniones y sus miradas sobre la realidad política". "Lo hago desde que era senador y ahora también lo continúo", sentenció.