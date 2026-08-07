Cerro Largo y Juventud abren el Clausura esta noche

Este viernes desde las 19:00 estará comenzando el Torneo Clausura cuando Cerro Largo reciba en el Estadio Ubilla de Melo a Juventud. Para esta segunda parte del año, comenzarán a regir las nuevas Reglas del Juego, que tuvieron su estreno en el Mundial.
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El encuentro entre arachanes y pedrenses tendrá el arbitraje de Leandro Lasso, quien estará acompañado por Mathías Muniz y Pablo Álvez en banda y Elías Lorenzo como cuarto árbitro. En el VAR estarán Diego Dunajec junto a Javier Irazoqui.
Cerro Largo no tuvo una buena primera parte del año, remontó en los últimos partidos cosechando buenos resultados pero de igual manera mira de reojo la tabla del descenso. Por otro lado, Juventud no comenzó bien y con la doble competencia que tuvo, no pudo afianzarse en la Anual y hoy está lejos de copas internacionales para el próximo año.
Así va la primera del Clausura
Viernes 7 de agosto
19:00 - Cerro Largo vs Juventud
- Estadio Ubilla
- Leandro Lasso - Diego Dunajec (VAR)
Sábado 8 de agosto
11:00 - Central Español vs Progreso
- Parque Palermo
- Javier Burgos - Yimmy Álvarez (VAR)
15:00 - Liverpool vs Albion
- Parque Viera
- Esteban Ostojich - Christian Ferreyra (VAR)
18:30 - MC Torque vs Peñarol
- Estadio Charrúa
- Javier Feres - Daniel Fedorczuk (VAR)
Domingo 9 de agosto
11:00 - Danubio vs Cerro
- Estadio Jardines del Hipódromo
- Mathías de Armas - Christian Ferreyra (VAR)
15:00 - Defensor Sporting vs Wanderers
- Estadio Franzini
- Leodán González - Jonathan Fuentes (VAR)
18:30 - Nacional vs Boston River
- Gran Parque Central
- Hernán Heras - Andrés Cunha (VAR)
Lunes 10 de agosto
19:00 - Deportivo Maldonado vs Racing
- Estadio Domingo Burgueño Miguel
- Anahí Fernández - Yimmy Álvarez (VAR)