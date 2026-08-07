Caso Roslik: Tribunal de Apelaciones confirmó sentencia a nueve militares

Más allá de algunos matices la condena recibida fue como coautores penalmente responsables de reiterados delitos de privación de libertad, de abuso de autoridad y de lesiones graves a los detenidos. La defensa de los militares aún puede apelar a un recurso de Casación ante la Suprema Corte de Justicia

Los abogados defensores de los condenados intentaron invocar la prescripción de los delitos y la inexistencia de pruebas directas, alegando que se trataba de delitos comunes y no de lesa humanidad. No obstante, el texto reafirma la validez del proceso judicial frente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Además el fallo subraya la obligación del Estado de sancionar actos de tortura y detenciones ilegales bajo los principios del derecho internacional.

Los ministros que ratificaron la condena son el Dr. Julio Olivera Negrin, el Dr José Gomez Ferreyra y la Dra. Gabriela Merialdo Cobelli. El fiscal a cargo del caso fue el Dr Ricardo Perciballe, los abogados de las víctimas fueron los Dres Pablo Chargoñia, Leonardo Di Cesare, y la Dra Agustína Rodríguez Onandi pertenecientes al Observatorio Luz Ibarburu. En el caso de los condenados, estuvo el Dr Fernando Doti por Rocca, la Dra Rosanna Gavazzo y Graciela Figueredo por Caubarrere, Perez, Soloviy, Castellá, Costa, Estebenet y Morales. Y los Dres Pascual Quagliata y Graciela Figueredo por Saiz.

La condena completa del Caso Roslik