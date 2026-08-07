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San Javier

Caso Roslik: Tribunal de Apelaciones confirmó sentencia a nueve militares

Los militares involucrados en el caso Roslik fueron condenados por reiterados delitos de privación de libertad, de abuso de autoridad y de lesiones graves.

Nueve militares fueron condenados a prisión por el Caso Roslik y San Javier

Nueve militares fueron condenados a prisión por el Caso Roslik y San Javier

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

Un Tribunal de Apelaciones en lo Penal confirmó la sentencia de condena a los nueve militares involucrados en la causa que involucra a veinte victimas en San Javier, especialmente conocida por el asesinato en tortura del médico Vladimir Roslik.

Los condenados son los militares retirados Jorge Ricardo Soloviy, Rodolfo Gustavo Costas, Luis Pedro Estebenet, Daniel Edgardo Castellá, Óscar Mario Rocca, Sergio Héctor Caubarrere, Eduardo Saiz Pedrini, Dardo Ivo Morales y Abel Pérez.

A fines de diciembre de 2025 habían sido condenados en primera instancia por el juez de Fray Bentos, Claudio de León, a diferentes penas. En el caso de Oscar Rocca, Dardo Ivo Morales y Abel Pérez fue a quince años y seis meses de penitenciaría. A Sergio Caubarrere y Jorge Soloviy a 14 años y seis meses de penitenciaría. A Daniel Castellá y Rodolfo Costas se los condenó a 13 años y seis meses de penitenciaría. A Luis Estebenet a 11 años y seis meses, y a Eduardo Saiz a 13 años de penitenciaría.

Más allá de algunos matices la condena recibida fue como coautores penalmente responsables de reiterados delitos de privación de libertad, de abuso de autoridad y de lesiones graves a los detenidos. La defensa de los militares aún puede apelar a un recurso de Casación ante la Suprema Corte de Justicia

Los abogados defensores de los condenados intentaron invocar la prescripción de los delitos y la inexistencia de pruebas directas, alegando que se trataba de delitos comunes y no de lesa humanidad. No obstante, el texto reafirma la validez del proceso judicial frente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Además el fallo subraya la obligación del Estado de sancionar actos de tortura y detenciones ilegales bajo los principios del derecho internacional.

Los ministros que ratificaron la condena son el Dr. Julio Olivera Negrin, el Dr José Gomez Ferreyra y la Dra. Gabriela Merialdo Cobelli. El fiscal a cargo del caso fue el Dr Ricardo Perciballe, los abogados de las víctimas fueron los Dres Pablo Chargoñia, Leonardo Di Cesare, y la Dra Agustína Rodríguez Onandi pertenecientes al Observatorio Luz Ibarburu. En el caso de los condenados, estuvo el Dr Fernando Doti por Rocca, la Dra Rosanna Gavazzo y Graciela Figueredo por Caubarrere, Perez, Soloviy, Castellá, Costa, Estebenet y Morales. Y los Dres Pascual Quagliata y Graciela Figueredo por Saiz.

La condena completa del Caso Roslik

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