La empresa HIF Uruguay contará con plazo hasta diciembre de este año para resolver si concreta la inversión destinada a la construcción de una planta de hidrógeno verde en Paysandú. Así lo informó este martes la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, durante una actividad realizada en Madrid.
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HIF Uruguay tiene hasta diciembre para definir inversión en planta de hidrógeno verde en Paysandú
El proyecto contempla posibles cambios en su infraestructura y ubicación, mientras Uruguay busca despejar las preocupaciones planteadas por Argentina.