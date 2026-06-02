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Fernanda Cardona |

apremio

HIF Uruguay tiene hasta diciembre para definir inversión en planta de hidrógeno verde en Paysandú

El proyecto contempla posibles cambios en su infraestructura y ubicación, mientras Uruguay busca despejar las preocupaciones planteadas por Argentina.

El proyecto contempla posibles cambios en su infraestructura y ubicación, mientras Uruguay busca despejar las preocupaciones planteadas por Argentina.

El proyecto contempla posibles cambios en su infraestructura y ubicación, mientras Uruguay busca despejar las preocupaciones planteadas por Argentina.

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La empresa HIF Uruguay contará con plazo hasta diciembre de este año para resolver si concreta la inversión destinada a la construcción de una planta de hidrógeno verde en Paysandú. Así lo informó este martes la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, durante una actividad realizada en Madrid.

La jerarca explicó que el proyecto, presentado originalmente en 2022 durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, fue objeto de nuevas negociaciones tras la llegada de Yamandú Orsi a la Presidencia.

Según Cardona, en diciembre de 2025 el gobierno firmó un memorando de entendimiento con la compañía para establecer criterios de trabajo y avanzar en la redefinición de algunos aspectos de la iniciativa. Una vez culminen las negociaciones entre la empresa y los distintos organismos estatales involucrados, HIF dispondrá del resto del año para adoptar una decisión definitiva sobre la inversión.

Despejar inquietudes y avanzar en el proyecto

“Creo que vamos muy bien. Avanzamos muchísimo y llegamos a criterios y guarismos que nos hacen sentir cómodos a ambas partes”, afirmó la ministra.

Uno de los cambios analizados durante las conversaciones refiere al uso compartido de una planta industrial de ANCAP en Paysandú. Cardona señaló que esta alternativa fue bien recibida por la empresa y podría aportar valor al proyecto.

La ministra también se refirió a las inquietudes planteadas por Argentina sobre los posibles impactos ambientales y económicos de la planta en localidades ribereñas cercanas. En ese sentido, indicó que Uruguay mantuvo reuniones con las autoridades del país vecino para brindar información y reducir incertidumbres.

De acuerdo con Cardona, las modificaciones evaluadas para el proyecto, incluyendo posibles cambios en su ubicación, fueron recibidas favorablemente por las autoridades argentinas y contribuyeron a atender algunas de las observaciones planteadas.

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