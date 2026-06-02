HIF Uruguay tiene hasta diciembre para definir inversión en planta de hidrógeno verde en Paysandú

Despejar inquietudes y avanzar en el proyecto

“Creo que vamos muy bien. Avanzamos muchísimo y llegamos a criterios y guarismos que nos hacen sentir cómodos a ambas partes”, afirmó la ministra.

Uno de los cambios analizados durante las conversaciones refiere al uso compartido de una planta industrial de ANCAP en Paysandú. Cardona señaló que esta alternativa fue bien recibida por la empresa y podría aportar valor al proyecto.

La ministra también se refirió a las inquietudes planteadas por Argentina sobre los posibles impactos ambientales y económicos de la planta en localidades ribereñas cercanas. En ese sentido, indicó que Uruguay mantuvo reuniones con las autoridades del país vecino para brindar información y reducir incertidumbres.

De acuerdo con Cardona, las modificaciones evaluadas para el proyecto, incluyendo posibles cambios en su ubicación, fueron recibidas favorablemente por las autoridades argentinas y contribuyeron a atender algunas de las observaciones planteadas.