Tras tareas de inteligencia, personal policial de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), con apoyo perimetral de un equipo del Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE), ejecutaron un operativo policial en distintos puntos de la zona de Campo Galusso (Unión).
Cuatro detenidos
Incautaron pasta base, cocaína y tres revólveres en un operativo en la Unión
El operativo de la Brigada Antidrogas en el barrio la Unión logró detener a cuatro personas dedicadas a que regentear bocas de drogas en esa zona de la capital.