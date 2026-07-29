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Sociedad operativo | Unión | pasta base

Cuatro detenidos

Incautaron pasta base, cocaína y tres revólveres en un operativo en la Unión

El operativo de la Brigada Antidrogas en el barrio la Unión logró detener a cuatro personas dedicadas a que regentear bocas de drogas en esa zona de la capital.

Drogas, armas y dinero incautado en operativo en la Unión.

Drogas, armas y dinero incautado en operativo en la Unión.

 Ministerio del Interior
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Por Redacción Caras y Caretas

Tras tareas de inteligencia, personal policial de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), con apoyo perimetral de un equipo del Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE), ejecutaron un operativo policial en distintos puntos de la zona de Campo Galusso (Unión).

En la tarde del martes 28 de julio, efectivos policiales llevaron a cabo cinco allanamientos simultáneos, sobre varias bocas de venta de drogas del barrio y también en los domicilios de las personas responsables.

Cuatro detenidos, tres revólveres y drogas

En dichos procedimientos, detuvieron a cuatro personas (dos mayores de edad y dos adolescentes) y la identificación de un individuo que estaba requerido.

En tanto, se logró la incautación de 144,87 gramos de pasta base y 216 gramos de cocaína, además de balanzas de precisión.

A su vez, decomisaron tres armas de fuego: tres revólveres (uno de ellos calibre 357), 20 cartuchos de diversos calibres, $166.048 y cuatro teléfonos celulares.

Las actuaciones judiciales están a cargo de la Fiscalía de Estupefacientes de 3er Turno y la Fiscalía de Adolescentes de 3er Turno quienes dispondrán distintas diligencias como pruebas de campo, pericias y conducciones a declarar.

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