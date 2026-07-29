Bordaberry quiere liberar torturadores y desde el FA respondieron: "Nunca más"

Bordaberry criticó los acuerdos abreviados y dijo que a ese proceso, al que sus defensores catalogan como “súper garantista”, en realidad “lo transformaron en ir a comprar algo a la feria y pichulear el precio”. Además, sostuvo que el nuevo código creó “una Fiscalía equivocada, que está en los titulares de los diarios”, porque “el fiscal, para pedir más, va a la prensa, y el abogado defensor también”. “Entonces, hemos creado figuras mediáticas que son los fiscales y los abogados; mi amigo el gordo [Jorge] Barrera, todos los que salen a cada rato. Tenemos la cultura del espectáculo en la Justicia, y cuando entra la política en la Justicia, la Justicia sale por la ventana”, afirmó.

Más adelante, Bordaberry dijo que “lo otro que ha sido un desastre”, desde 2005 -cuando asumió el primer gobierno del Frente Amplio-, son las “normas que resulta que excluyen, en especial, a quienes están acusados por delitos del Estatuto de Roma [los de lesa humanidad, entre otros], de los mismos beneficios que tienen todos los ciudadanos”. “Lo cual es una flagrante omisión legislativa. Yo lo sufrí, no me lo tienen que contar; que me desmientan”, subrayó, en referencia a cuando su padre, el dictador Juan María Bordaberry, estuvo en prisión.

Luego, el senador colorado dijo que el actual gobierno quiso “liberar a 2.500 presos”, en referencia a la discusión en torno a la reforma del Código del Proceso Penal que se dio meses atrás. Pero destacó que, “por suerte”, la oposición lo paró, porque “70%” de los que salen de la cárcel “reinciden”. “Ahora, a estos otros que, vamos a decir la verdad, es imposible que reincidan, por edad y por el tipo de delito, no les damos el beneficio de la prisión domiciliaria. ¿Saben por qué? Disculpen, voy a hablar en criollo: porque no tienen los huevos para hacerlo”, sostuvo Bordaberry

Así las cosas, el senador colorado anunció que en el marco de la Rendición de Cuentas, que ahora se está estudiando en la cámara baja y luego pasará al Senado, ya tiene redactado un artículo aditivo “disponiendo la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años”. “Y yo espero que todos los partidos de la oposición lo voten. Porque, que quede claro: esto no es una cuestión de beneficio para nadie, sino de justicia para todos. A mí me tocó vivir momentos muy duros, personales, creo que todos lo saben. Nunca me quejé ni me voy a quejar. Entiendo lo que están pasando muchos, rezaré por ellos”, finalizó.

Un tema de principios

La respuesta desde el Frente Amplio no se hizo esperar. El oficialismo rechaza la propuesta de la oposición y la diputada Tatiana Antúez respondió en su cuenta de X: "Quieren proponer un aditivo en la rendición de cuentas que NO VOTAN (y por lo tanto no sale) y en lugar de priorizar la pobreza infantil, calle, seguridad y educación proponen liberar a los torturadores. Acá vemos cuales son las prioridades de la derecha. No es un tema de huevos, es un tema de principios. NUNCA MÁS!", sentenció