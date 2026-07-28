Caso Adidas: confirman investigación por estafa y falsificación contra Valentino Uruguay

La apelación fue rechazada

La defensa del director de Pranabest S.A. apeló la decisión de formalizar la investigación. Sin embargo, el Tribunal confirmó la resolución al considerar que existen elementos objetivos y suficientes para que el proceso penal continúe.

La representante legal de Adidas en Uruguay, Virginia Cervieri, valoró el pronunciamiento judicial y sostuvo que la resolución ratifica la solidez de la investigación desarrollada por la Fiscalía.

"Si bien la formalización no implica una condena, el Tribunal fue claro al señalar que no estamos ante una conducta manifiestamente ajena al derecho penal ni ante una simple controversia comercial", afirmó. El conflicto también involucra a la marca Y-3

La controversia no se limita únicamente a la utilización del nombre Adidas. La empresa deportiva, representada por el estudio Cervieri Monsuárez, también promovió acciones para cancelar el registro de la marca Y-3, una submarca de Adidas que Pranabest S.A. tenía registrada desde 2014.

Según la posición de Adidas, ese registro responde a un supuesto "modus operandi" consistente en apropiarse de marcas de reconocimiento internacional. La multinacional fundamentó su reclamo en la figura jurídica de la marca notoria, prevista para proteger signos distintivos ampliamente reconocidos, aun cuando existan registros posteriores.

Presentaron nuevas pruebas sobre los productos Valentino

En paralelo al proceso vinculado con Adidas, continúa otro litigio relacionado con los productos comercializados bajo la marca Valentino.

Los representantes legales de la firma italiana presentaron recientemente nuevas pruebas ante la Justicia, incluyendo peritajes y evidencia física, con el objetivo de demostrar que los modelos comercializados constituyen reproducciones de los diseños originales de la casa de moda italiana.

La controversia puso el foco sobre los locales de Valentino en Punta del Este, identificados como el destino final de la mercadería que había sido incautada en el puerto de Montevideo.

"Puede inducir al consumidor a error"

Cervieri explicó que el caso involucra dos de los principales activos de Adidas, su denominación comercial y el icónico diseño de las tres tiras, elementos que representan décadas de inversión, innovación y posicionamiento internacional.

"Su utilización en productos no autorizados vulnera los derechos exclusivos de la compañía y puede inducir al público a creer que está adquiriendo productos originales o vinculados legítimamente con la marca", sostuvo.

La abogada también advirtió que la falsificación trasciende el perjuicio económico para las empresas titulares de las marcas.

"La falsificación no es una actividad informal tolerable ni una infracción de menor importancia. Es un delito previsto expresamente por la legislación uruguaya. Además de perjudicar al titular de la marca, afecta a los consumidores, distorsiona la competencia y debilita la confianza necesaria para el funcionamiento de un mercado legítimo", remarcó. Qué establece la legislación uruguaya

La Ley de Marcas vigente en Uruguay prevé sanciones penales para quienes utilicen, fabriquen, falsifiquen o imiten marcas registradas sin autorización con fines de lucro.

La normativa también establece que, una vez acreditado mediante pericias que los productos son falsificados, la mercadería debe ser decomisada y posteriormente destruida.

Aunque la confirmación de la formalización no implica una sentencia condenatoria, la resolución judicial permite que la investigación penal continúe mientras la Fiscalía reúne nuevos elementos para determinar las eventuales responsabilidades en el caso.