Liceales uruguayos competirán en la NASA tras clasificar con un proyecto de hábitats espaciales

ANCAP financia parte del viaje

San Román señaló que ANCAP patrocina la participación de los estudiantes como parte de su estrategia para promover el desarrollo científico y tecnológico en Uruguay.

"Como somos una empresa de tecnología científica y promovemos el conocimiento no solo energético sino también tecnológico, los sponsoreamos y los apoyamos con los gastos del viaje para que puedan presentarse en este concurso", indicó.

La jerarca explicó que la competencia exige a los participantes trabajar como si integraran una empresa real.

"Presentan proyectos vinculados al universo de los planetas y deben organizarse como una empresa. Hay quienes se encargan de la alimentación, otros de la tecnología, otros del aterrizaje; existe toda una distribución de funciones dentro del proyecto", detalló.

Un desafío frente a equipos de más de 20 países

Jerónimo reconoció que enfrenta el viaje con una mezcla de ansiedad y entusiasmo.

"Sí, estoy muy nervioso porque vamos a viajar y competir en Estados Unidos, en un país completamente distinto. Clasificaron equipos de más de 20 países, así que seremos muchas personas y veremos cuál es la propuesta que gana", expresó.

El estudiante contó que será su primera experiencia en un certamen internacional de este tipo.

"Es la primera vez que logramos viajar a un concurso internacional de estas características. Fácil no fue; fue complicado y estresante", afirmó.

"Fue un proceso súper estresante"

Clara también recordó las exigencias de la instancia clasificatoria.

"La verdad fue un proceso súper estresante. Fue una competencia de solo un día en la que tuvimos que desarrollar una propuesta demasiado extensa para el tiempo que se nos dio, pero justamente esa es la gracia del proyecto", señaló.

A pesar de ello, aseguró que predomina la ilusión.

"Estoy más emocionada que nerviosa. Fue una linda experiencia clasificar y espero mucho más de esta nueva oportunidad que se nos presentó", dijo.

Diseñar un asentamiento espacial

Sobre el proyecto con el que competirán, la estudiante explicó que consiste en el diseño de establecimientos espaciales, aunque el escenario definitivo será planteado por la organización durante la competencia.

"Trabajamos como si fuéramos una empresa real, con presidente, vicepresidente y directores de cada área. Todavía no sabemos exactamente dónde será el asentamiento ni qué características tendrá la misión, esa información la conoceremos allí", comentó.

Representar a Uruguay

Para ambos estudiantes, el viaje representa mucho más que una experiencia académica.

"Estamos muy agradecidos por esta oportunidad. Nuestro liceo participa en esta competencia desde hace unos 15 años y hemos visto viajar a muchos compañeros. Esta vez solo clasificamos nosotros dos", expresó Clara.

La joven destacó además la responsabilidad que implica representar al país.

"Significa una gran oportunidad de representar no solo a nuestro liceo y a Maldonado, sino también a Uruguay en Estados Unidos. Sabemos que nuestro país ha dejado una muy buena imagen en años anteriores y esperamos estar a la altura", concluyó.

Otro proyecto con apoyo de ANCAP

Durante la despedida, San Román también informó que ANCAP respalda otra iniciativa tecnológica que partirá en las próximas horas. Se trata de un equipo de la Facultad de Ingeniería que competirá con un vehículo de competición impulsado por hidrógeno.

La presidenta explicó que ese apoyo está vinculado a los proyectos que desarrolla la empresa para impulsar el uso del hidrógeno en el transporte de carga pesada y generar capacidades técnicas junto con la academia, incluyendo futuros trabajos con la Universidad Tecnológica (UTEC) en Durazno.