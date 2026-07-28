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Trabajadores de Canal 12 mantienen el paro y reciben respaldo del Pit-Cnt

El personal de Canal 12 se encuentra de paro tras el anuncio de la empresa de despedir a 25 trabajadores y dar por terminado el convenio colectivo.

Trabajadores de Canal 12 se concentran en la puerta del MTSS.

Trabajadores de Canal 12 se concentran en la puerta del MTSS.

 Imagen tomada de @EPreve
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Por Pablo Silva Galván

Los trabajadores de Canal 12 decidieron mantener el paro sin guardia gremial y recibieron el respaldo del Pit-Cnt, el que expresó su “profunda preocupación y alarma” por la “ola de despidos”.

Tras una instancia tripartita, en un intento por acercar a las partes, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la asamblea de la Asociación de Empleados de Canal 12 resolvió, por unanimidad, "mantener el paro sin guardia gremial hasta que se instale formalmente una mesa de negociación con la mediación del Ministerio para discutir la situación económica del canal, los despidos y negociar el reintegro de los compañeros desvinculados".

Asimismo, convocan a "todos los afiliados, colegas, sindicatos, compañeros y medios de comunicación" a acompañar a la delegación sindical que este miércoles comparecerá ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

Respaldo del Pit-Cnt

Por su parte, el Pit-Cnt expresó su respaldo a los trabajadores y manifestó su “profunda preocupación y alarma” por la “ola de despidos”, en el marco de una reestructura que deja a 25 empleados sin trabajo.

Sostiene la central sindical que la situación se da en un “proceso sostenido de desregulación y precarización laboral”. Señala que "el impacto de las nuevas tecnologías debe ser factor de diálogo y negociación, y no de decisiones unilaterales”.

Asimismo, expresó su solidaridad y se puso a disposición para impulsar acciones junto a sus filiales, mientras se esperaba una instancia tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) con participación de la empresa, el sindicato y el Ministerio de Trabajo.

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