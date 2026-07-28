Trabajadores de Canal 12 mantienen el paro y reciben respaldo del Pit-Cnt

Asimismo, convocan a "todos los afiliados, colegas, sindicatos, compañeros y medios de comunicación" a acompañar a la delegación sindical que este miércoles comparecerá ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

Respaldo del Pit-Cnt

Por su parte, el Pit-Cnt expresó su respaldo a los trabajadores y manifestó su “profunda preocupación y alarma” por la “ola de despidos”, en el marco de una reestructura que deja a 25 empleados sin trabajo.

Sostiene la central sindical que la situación se da en un “proceso sostenido de desregulación y precarización laboral”. Señala que "el impacto de las nuevas tecnologías debe ser factor de diálogo y negociación, y no de decisiones unilaterales”.

Asimismo, expresó su solidaridad y se puso a disposición para impulsar acciones junto a sus filiales, mientras se esperaba una instancia tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) con participación de la empresa, el sindicato y el Ministerio de Trabajo.