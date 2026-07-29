Antel y MEC renuevan su alianza por la educación e inclusión digital en todo el país

Como ejemplo de articulación interinstitucional exitosa, mencionó la transmisión del Mundial de fútbol realizada entre Canal 5 y AntelTV.

Respecto al acuerdo, subrayó el apoyo que brindará Antel, entre otras acciones, al programa MEC Móvil, que tiene como objetivo acercar la cultura, educación e innovación tecnológica a distintos puntos del país. Se trata de un móvil que recorre el territorio con variadas propuestas culturales, educativas y de inclusión digital.

“El Estado cuando hace cosas juntas, beneficia a todos”, concluyó

Presencia territorial

Álvarez, por su parte, afirmó que Antel se plantea ser un socio estratégico del Estado para ayudar a la mejor ejecución de las políticas públicas.

“En su evolución de empresa de telecomunicaciones a una empresa de telecomunicaciones y tecnología, Antel asume desafíos nuevos y también nuestros socios. Por eso debemos actualizar los acuerdos que hemos firmado a lo largo del tiempo”, explicó.

Comentó que este convenio es muy relevante porque se hace con un organismo que “está presente a lo largo de toda la vida de los uruguayos, y Antel es una empresa nacional que alcanza a todas las personas en todo el Uruguay”.

Detalles

La cooperación incluye áreas relacionadas con internet y conectividad, educación digital, formación de personal técnico y promoción social de la investigación, así como organización de eventos culturales.

Esta acción se enmarca en la política de la empresa de fortalecer el relacionamiento con el sector público y privado, generando alianzas estratégicas, que refuerzan su identidad como empresa pública proactiva y comprometida con el interés general.