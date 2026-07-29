Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Antel | MEC | convenio

Sociedad estratégica

Antel y MEC renuevan su alianza por la educación e inclusión digital en todo el país

Antel y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) firmaron el lunes 27 de julio un acuerdo marco de cooperación para el desarrollo de programas que promuevan la universalización del acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación.

acuerdo-antel-mec-01
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Este convenio interinstitucional de Antel y MEC, permitirá diseñar proyectos de investigación tecnológica e instancias de capacitación digital, los cuales redundarán en la optimización de recursos y maximización de las capacidades de ambos organismos.

El evento, realizado en el nivel 26, fue encabezado por el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; el presidente de Antel, Alejandro Paz; el vicepresidente Pablo Álvarez, la directora Laura Raffo y la gerenta general Laura Saldanha.

Articulación para la inclusión

Mahía destacó la importancia del trabajo transversal entre diferentes organismos del Estado, con “la mirada en común en las políticas públicas”.

Como ejemplo de articulación interinstitucional exitosa, mencionó la transmisión del Mundial de fútbol realizada entre Canal 5 y AntelTV.

Respecto al acuerdo, subrayó el apoyo que brindará Antel, entre otras acciones, al programa MEC Móvil, que tiene como objetivo acercar la cultura, educación e innovación tecnológica a distintos puntos del país. Se trata de un móvil que recorre el territorio con variadas propuestas culturales, educativas y de inclusión digital.

“El Estado cuando hace cosas juntas, beneficia a todos”, concluyó

Presencia territorial

Álvarez, por su parte, afirmó que Antel se plantea ser un socio estratégico del Estado para ayudar a la mejor ejecución de las políticas públicas.

“En su evolución de empresa de telecomunicaciones a una empresa de telecomunicaciones y tecnología, Antel asume desafíos nuevos y también nuestros socios. Por eso debemos actualizar los acuerdos que hemos firmado a lo largo del tiempo”, explicó.

Comentó que este convenio es muy relevante porque se hace con un organismo que “está presente a lo largo de toda la vida de los uruguayos, y Antel es una empresa nacional que alcanza a todas las personas en todo el Uruguay”.

Detalles

La cooperación incluye áreas relacionadas con internet y conectividad, educación digital, formación de personal técnico y promoción social de la investigación, así como organización de eventos culturales.

Esta acción se enmarca en la política de la empresa de fortalecer el relacionamiento con el sector público y privado, generando alianzas estratégicas, que refuerzan su identidad como empresa pública proactiva y comprometida con el interés general.

Temas

Te puede interesar