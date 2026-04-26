Histórico: Julia Paternain quedó octava en la Maratón de Londres

En ese escenario de altísimo nivel la uruguaya llegó a Londres como una de las estrellas promocionadas por la organización, siendo incluida en el cartel oficial junto a figuras de la talla de Assefa, Obiri y Jepkosgei. Su historial reciente respaldaba ese lugar ya que en septiembre de 2025 había conquistado la medalla de bronce en el Mundial de Tokio, la primera presea en la historia del atletismo uruguayo.

La mejor fondista de la historia

Paternain construyó su actuación con parciales parejos que reflejan una estrategia inteligente: pasó los 5 kilómetros en 33:51, el medio maratón en 1:12:13 y los 30 kilómetros en 1:43:14, sosteniendo el ritmo hasta el final. De esta forma, superó a rivales de la talla de la británica Rose Harvey (2:26:14, novena) y la española Marta Galimany (2:27:38, décima).

Para Paternain, nacida en Uruguay pero criada en el Reino Unido, correr Londres tenía un significado especial. "Crecí acá y siempre quise correr el Maratón de Londres. Es un momento muy pleno para mí", declaró antes de la competencia. La atleta, que corre para Uruguay y tiene vínculos con Cambridge & Coleridge AC, compitió en el Mini London Marathon en su juventud.

Con esta actuación, Paternain se consolida como la mejor fondista de la historia de Uruguay y se posiciona entre las grandes figuras del atletismo sudamericano, ubicándose como la quinta mejor de todos los tiempos en el continente en la distancia.