El resultado dejó a Nacional sin posibilidades matemáticas de pelear por el título, en una jornada que generó preocupación entre sus hinchas. El equipo dirigido por Jorge Bava necesitaba sumar de a tres para mantenerse en carrera, pero se encontró con un rival ordenado, efectivo y decidido a aprovechar sus oportunidades.
Se despidió del Torneo Apertura
Nacional cayó ante Danubio en el Gran Parque Central
Nacional sufrió otra dura derrota este sábado en el Gran Parque Central al perder 2-1 frente a Danubio por la fecha 13 del Torneo Apertura.