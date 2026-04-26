Nacional cayó ante Danubio en el Gran Parque Central

La apertura del marcador llegó a los 57 minutos, cuando Peralta apareció para marcar el 1-0 a favor de la franja. El tanto obligó a Nacional a adelantar líneas y buscar una rápida reacción. Esa respuesta llegó a los 69 minutos mediante Agustín Rogel, que puso el empate y renovó la ilusión del público albo.

Sin embargo, la alegría duró poco. A los 77 minutos, Cabrera aprovechó una nueva oportunidad ofensiva y convirtió el segundo gol visitante, silenciando al estadio y dejando a Nacional nuevamente contra las cuerdas.

Chau Apertura

Con esta derrota, Nacional quedó sin opciones de conquistar el Torneo Apertura y deberá enfocarse en corregir errores de cara a los próximos desafíos de la temporada. Danubio, en tanto, celebró un triunfo resonante que fortalece su confianza y confirma su buen momento competitivo.