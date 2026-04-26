Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Nacional | Danubio | Parque Central

Se despidió del Torneo Apertura

Nacional cayó ante Danubio en el Gran Parque Central

Nacional sufrió otra dura derrota este sábado en el Gran Parque Central al perder 2-1 frente a Danubio por la fecha 13 del Torneo Apertura.

_DAN2051
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El resultado dejó a Nacional sin posibilidades matemáticas de pelear por el título, en una jornada que generó preocupación entre sus hinchas. El equipo dirigido por Jorge Bava necesitaba sumar de a tres para mantenerse en carrera, pero se encontró con un rival ordenado, efectivo y decidido a aprovechar sus oportunidades.

Danubio mostró solidez defensiva y golpeó en momentos clave del encuentro para quedarse con una victoria de gran valor en condición de visitante.

Durante la primera mitad, Nacional intentó asumir el protagonismo con mayor posesión de pelota y aproximaciones al arco rival, aunque sin claridad en los metros finales. Danubio, por su parte, apostó al contragolpe y logró sostener el empate hasta el descanso.

La apertura del marcador llegó a los 57 minutos, cuando Peralta apareció para marcar el 1-0 a favor de la franja. El tanto obligó a Nacional a adelantar líneas y buscar una rápida reacción. Esa respuesta llegó a los 69 minutos mediante Agustín Rogel, que puso el empate y renovó la ilusión del público albo.

Sin embargo, la alegría duró poco. A los 77 minutos, Cabrera aprovechó una nueva oportunidad ofensiva y convirtió el segundo gol visitante, silenciando al estadio y dejando a Nacional nuevamente contra las cuerdas.

Chau Apertura

Con esta derrota, Nacional quedó sin opciones de conquistar el Torneo Apertura y deberá enfocarse en corregir errores de cara a los próximos desafíos de la temporada. Danubio, en tanto, celebró un triunfo resonante que fortalece su confianza y confirma su buen momento competitivo.

Temas

Te puede interesar