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Frigorífico Tacuarembó amplió su planta e incorporó 570 nuevos trabajadores

El presidente Yamandú Orsi visitó las nuevas instalaciones del frigorífico Tacuarembó y participó de su inauguración.

Orsi en el frigorífico Tacuarembó.

Orsi en el frigorífico Tacuarembó.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El frigorífico MBRF, con presencia en Uruguay desde hace más de 20 años, inauguró en su unidad de Tacuarembó una ampliación para incrementar su plantilla laboral a 1.700 funcionarios directos, al incorporar otros 570 trabajadores. El presidente de la República, Yamandú Orsi, resaltó el rol de la inversión extranjera que se instala en el país.

Orsi estuvo presente en la inauguración de las obras, junto con los ministros de Ganadería, Alfredo Fratti; de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y de Industria, Fernanda Cardona; el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, y autoridades de la empresa.

Tras una recorrida por las instalaciones, el mandatario destacó el buen relacionamiento con los directivos de la empresa y reconoció que la aceptación y la estimulación de la inversión extranjera directa son necesarias para el desarrollo nacional.

"Uruguay ha dado señales desde hace unos cuantos años de que las reglas de juego son claras, que se cumplen, y acá hay gente que demuestra que se puede invertir en el país, que viene de lejos", valoró, y subrayó: “Que nunca se pierda esa posibilidad de vincularnos, ni el buen relacionamiento”.

Asimismo, se comprometió a trabajar para resolver la capacidad ociosa que existe, porque no alcanza la cantidad de ganado para faenar, según se lo expresaron los directivos. "Fue clarísimo el mensaje, porque uno ve la cantidad de seguros de paro que se establecen en los frigoríficos porque el ganado no alcanza", reconoció.

Uruguay debe demostrar

Por su parte, Fratti resaltó la necesidad de mirar y respetar el sector primario. “Debemos demostrar a los que nos compran no solo que tenemos buena calidad de carne, sino que somos seguros”, dijo.

En ese sentido, agregó que desde la cartera que lidera se trabaja para producir más y mejorar la materia prima que se le entrega a la industria.

MBRF Uruguay genera trabajo directo para 4.200 personas, en todo el país, y es la principal fuerza empleadora de Tacuarembó, donde trabajan 1.700 funcionarios, de los cuales 570 se incorporaron con la ampliación inaugurada este 23 de abril.

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