Donald Trump resultó ileso en un tiroteo en cena de corresponsales de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump y altos funcionarios de su administración fueron evacuados abruptamente de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca este sábado por la noche luego de que se escucharan estallidos en el lobby del hotel en el que se desarrollaba el evento, en esta capital, lo que obligó a activar el protocolo de seguridad del Servicio Secreto. Los asistentes —entre ellos cientos de periodistas— se cubrieron al oír los estruendos, mientras agentes del Servicio Secreto retiraban rápidamente al mandatario; a su esposa, Melania Trump; al vicepresidente, JD Vance, y a otros funcionarios del gobierno.