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Mundo

Un detenido

Donald Trump resultó ileso en un tiroteo en cena de corresponsales de la Casa Blanca

Trump calificó al atacante de “aspirante a asesino” y reveló que un agente del Servicio Secreto fue baleado pero salvado por su chaleco antibalas.

El sospechoso del tiroteo fue detenido, según confirmó el propio Donald Trump.

El sospechoso del tiroteo fue detenido, según confirmó el propio Donald Trump.
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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente Donald Trump y altos funcionarios de su administración fueron evacuados abruptamente de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca este sábado por la noche luego de que se escucharan estallidos en el lobby del hotel en el que se desarrollaba el evento, en esta capital, lo que obligó a activar el protocolo de seguridad del Servicio Secreto. Los asistentes —entre ellos cientos de periodistas— se cubrieron al oír los estruendos, mientras agentes del Servicio Secreto retiraban rápidamente al mandatario; a su esposa, Melania Trump; al vicepresidente, JD Vance, y a otros funcionarios del gobierno.

Donald Trump, ileso en tiroteo en cena de la Casa Blanca

Agentes armados irrumpieron por las puertas del salón y corrieron hacia el estrado donde Trump había estado sentado momentos antes. Equipos tácticos con armas desenfundadas tomaron posición en el escenario y miembros de la Guardia Nacional se desplegaron dentro del edificio. El Servicio Secreto bloqueó las puertas del salón. Se permitió a los asistentes retirarse, pero no reingresar. La mayoría permanecía encerrada en el salón de baile aguardando novedades. Los organizadores anunciaron desde el escenario que habría un comunicado en breve y que el evento se reanudaría.

Ninguno de los funcionarios resultó herido, al tiempo que el sospechoso del tiroteo fue detenido, según confirmó el propio Trump, quien luego difundió una imagen del agresor en sus redes sociales. Las autoridades identificaron al hombre bajo custodia como Cole Tomas Allen, de 31 años, residente de Torrance, California. “Es una persona enferma”, dijo luego el mandatario. “Creen que era un lobo solitario”, añadió.

“Ha sido una noche intensa en Washington DC. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden han realizado un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido, y recomendé que el espectáculo continúe; no obstante, me guiaré enteramente por las indicaciones de las fuerzas del orden. Ellos tomarán una decisión en breve”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social, minutos después de ser evacuado.

Trump declaró que “un hombre embistió un puesto de control de seguridad, armado con múltiples armas”, y que luego fue “neutralizado por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto”.

El presidente, que había llegado pocos minutos antes del incidente, se encontraba sentado en el estrado, en la parte delantera del salón del Hotel Hilton, ubicado muy cerca de la Casa Blanca. Las imágenes registradas mostraron el momento en que se produjo la evacuación.

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