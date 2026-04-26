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Sociedad joven | víctima |

Barra de Nacional en la mira

Asesinaron a joven a la salida de baile en Kibón: investigan vínculo con hinchadas

Un joven de 20 años fue asesinado en la mañana de este sábado a la salida de un baile en la zona de Kibón, en Pocitos, y la Policía trabaja sobre varias líneas de investigación para esclarecer el crimen.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El joven fue identificada como Ignacio Telechea, uno de los hinchas de Peñarol que había estado detenido en Brasil en 2024 tras incidentes ocurridos luego de un partido por la Copa Libertadores. La información fue confirmada por el abogado Rodrigo Rey, quien junto a Jorge Barrera asumió la representación legal de la familia del joven.

Investigan discusión previa con hinchas rivales

De acuerdo a fuentes vinculadas al caso, los investigadores manejan indicios sobre la identidad del presunto autor del homicidio. Además, analizan si el ataque se produjo luego de una discusión con hinchas de Nacional en las inmediaciones del local bailable.

Según los datos recabados hasta el momento, el agresor escapó de la zona a bordo de un automóvil Chevrolet Sonic de color rojo.

Las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior detectaron posteriormente un vehículo de esas características circulando por Bulevar Batlle y Ordóñez y Martín Rodríguez, elemento que ahora forma parte de la investigación.

La víctima murió tras ser trasladada

Cuando efectivos policiales arribaron al lugar, tras una llamada al servicio de emergencias 9.1.1, encontraron a amigos del joven intentando asistirlo. De acuerdo al parte policial primario, le estaban realizando un torniquete en una pierna para contener la hemorragia.

Telechea fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde finalmente falleció mientras era atendido por personal médico.

El informe policial señala que presentaba múltiples heridas de arma de fuego.

La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del hecho y localizar al responsable.

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