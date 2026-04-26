Asesinaron a joven a la salida de baile en Kibón: investigan vínculo con hinchadas

Las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior detectaron posteriormente un vehículo de esas características circulando por Bulevar Batlle y Ordóñez y Martín Rodríguez, elemento que ahora forma parte de la investigación.

La víctima murió tras ser trasladada

Cuando efectivos policiales arribaron al lugar, tras una llamada al servicio de emergencias 9.1.1, encontraron a amigos del joven intentando asistirlo. De acuerdo al parte policial primario, le estaban realizando un torniquete en una pierna para contener la hemorragia.

Telechea fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde finalmente falleció mientras era atendido por personal médico.

El informe policial señala que presentaba múltiples heridas de arma de fuego.

La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del hecho y localizar al responsable.