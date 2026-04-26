El joven fue identificada como Ignacio Telechea, uno de los hinchas de Peñarol que había estado detenido en Brasil en 2024 tras incidentes ocurridos luego de un partido por la Copa Libertadores. La información fue confirmada por el abogado Rodrigo Rey, quien junto a Jorge Barrera asumió la representación legal de la familia del joven.
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Asesinaron a joven a la salida de baile en Kibón: investigan vínculo con hinchadas
Un joven de 20 años fue asesinado en la mañana de este sábado a la salida de un baile en la zona de Kibón, en Pocitos, y la Policía trabaja sobre varias líneas de investigación para esclarecer el crimen.