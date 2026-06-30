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aumento tarifario

Incremento en las tarifas del transporte de pasajeros por carretera a partir del miércoles

El MTOP dispuso un incremento del 2,1% en las tarifas del transporte de pasajeros por carretera. Los nuevos valores comenzarán a regir desde este miércoles.

El MTOP dispuso un incremento del 2,1% en las tarifas del transporte de pasajeros por carretera. Los nuevos valores comenzarán a regir desde este miércoles.

El MTOP dispuso un incremento del 2,1% en las tarifas del transporte de pasajeros por carretera. Los nuevos valores comenzarán a regir desde este miércoles.

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A partir de las 00:00 horas de este miércoles 1.º de julio de 2026, comenzará a regir un incremento de los valores para los servicios de transporte público colectivo de pasajeros por carretera en todo el país. Según informó el MTOP, el ajuste general será del 2,102% sobre las tarifas que se encontraban vigentes desde el último incremento.

La medida abarca a las categorías de servicios nacionales de Corta, Media y Larga Distancia Regional, así como a los de Larga Distancia Central. A continuación, se detallan los nuevos valores fijados por kilómetro, así como las tasas de la Terminal Tres Cruces. Tarifas por pasajero-kilómetro

Corta Distancia: $ 3,410

Media y Larga Distancia Regional: $ 3,285

Larga Distancia Central: $ 3,343

Uso de andenes en Terminal Tres Cruces (Precios máximos)

Servicios nacionales de corta distancia: $ 115,49

Servicios nacionales de media distancia: $ 230,98

Servicios nacionales de larga distancia: $ 356,73

Servicios internacionales: $ 436,29

Precio por embarque

Servicios nacionales de corta distancia: $ 9,00

Servicios nacionales de media distancia: $ 18,00

Servicios nacionales de larga distancia: $ 29,00

Servicios internacionales: $ 35,00

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