Incremento en las tarifas del transporte de pasajeros por carretera a partir del miércoles

A partir de las 00:00 horas de este miércoles 1.º de julio de 2026, comenzará a regir un incremento de los valores para los servicios de transporte público colectivo de pasajeros por carretera en todo el país. Según informó el MTOP, el ajuste general será del 2,102% sobre las tarifas que se encontraban vigentes desde el último incremento.