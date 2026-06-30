Collette Spinetti ante versiones sobre su remoción: "De mi gestión no hay nada que decir"

"No tengo comunicación oficial"

Sin hacer referencia directa a la eventual decisión del gobierno, Spinetti afirmó que no había recibido una comunicación oficial sobre su situación y agradeció las muestras de apoyo recibidas. "Aclaro x lo que ha salido que no tengo comunicacion oficial. Agradezco los apoyos aunque para muches pegarle a 1 trans es un deporte es TRANSODIO. De mi gestión no hay nada q decir trabajar x los ddhh es 1 compromiso real creo en la justicia social son momentos dolorosos".