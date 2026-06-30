La secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, Collette Spinetti, publicó este martes un mensaje en su cuenta de X luego de que trascendiera que el el Poder Ejecutivo prevé cesarla de su cargo. La información fue consignada inicialmente por Búsqueda a partir de fuentes del Ejecutivo y, posteriormente, la diaria informó que el cargo de Spinetti lo asumiría la actual subdirectora de Comunicación Institucional de Presidencia, Iliana da Silva.
Mensaje en X
Collette Spinetti ante versiones sobre su remoción: "De mi gestión no hay nada que decir"
La secretaria de DDHH de Presidencia, Collette Spinetti, afirmó que no recibió comunicación oficial sobre su apartamiento del cargo y, por otro lado, se refirió al "transodio".