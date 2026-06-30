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Sociedad Collette Spinetti | presidencia | comunicación oficial

Mensaje en X

Collette Spinetti ante versiones sobre su remoción: "De mi gestión no hay nada que decir"

La secretaria de DDHH de Presidencia, Collette Spinetti, afirmó que no recibió comunicación oficial sobre su apartamiento del cargo y, por otro lado, se refirió al "transodio".

Collette Spinetti, secretaria de Derechos Humanos.&nbsp;

Collette Spinetti, secretaria de Derechos Humanos. 

 Gastón Britos / FocoUy
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La secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, Collette Spinetti, publicó este martes un mensaje en su cuenta de X luego de que trascendiera que el el Poder Ejecutivo prevé cesarla de su cargo. La información fue consignada inicialmente por Búsqueda a partir de fuentes del Ejecutivo y, posteriormente, la diaria informó que el cargo de Spinetti lo asumiría la actual subdirectora de Comunicación Institucional de Presidencia, Iliana da Silva.

"No tengo comunicación oficial"

Sin hacer referencia directa a la eventual decisión del gobierno, Spinetti afirmó que no había recibido una comunicación oficial sobre su situación y agradeció las muestras de apoyo recibidas. "Aclaro x lo que ha salido que no tengo comunicacion oficial. Agradezco los apoyos aunque para muches pegarle a 1 trans es un deporte es TRANSODIO. De mi gestión no hay nada q decir trabajar x los ddhh es 1 compromiso real creo en la justicia social son momentos dolorosos".

Hasta el momento, Presidencia no emitió un comunicado oficial sobre los cambios previstos en la Secretaría de Derechos Humanos.

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