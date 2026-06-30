Orsi reivindicó un Mercosur "más abierto" que genere beneficios concretos para la población

Implementar los acuerdos comerciales firmados

Orsi destacó que la firma del acuerdo de asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea representa uno de los hitos más importantes en la historia del bloque. Es un punto de inflexión que fortalece la integración económica, amplía la cooperación política y abre oportunidades a la inversión, el comercio y el desarrollo, enfatizó.

Sostuvo que una de las prioridades de Uruguay será avanzar en la implementación de los acuerdos recientemente concluidos, con especial atención al Acuerdo Interino de Comercio con la Unión Europea y al acuerdo con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

Asimismo, anunció la intención de realizar la primera reunión del Consejo de Comercio del Acuerdo Interino y convocar el primer Foro Empresarial Mercosur-Unión Europea, con el objetivo de promover inversiones y fortalecer el vínculo entre el sector público y el privado.

Además, informó que se impulsará la culminación de las negociaciones con Canadá y Emiratos Árabes Unidos, además de avanzar en acuerdos comerciales con India, Vietnam y Japón, sin descuidar el fortalecimiento de los vínculos regionales a través de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).

"Abrirse al mundo no significa alejarse de la región sino fortalecerla”, expresó Orsi.

Integración que llegue a la población que vive en zonas fronterizas

El presidente remarcó que la integración regional también debe expresarse en mejoras concretas para quienes viven en las zonas de frontera. En ese sentido, anunció que Uruguay priorizará la integración fronteriza mediante la modernización de las áreas de control integrado, la facilitación del tránsito de bienes y personas y la implementación efectiva del acuerdo sobre localidades fronterizas vinculadas.

El objetivo, explicó, es facilitar el acceso coordinado a servicios como salud y educación para las comunidades fronterizas.

"Es el verdadero sentido del Mercosur: cuando la integración llega a la gente y mejora su vida cotidiana", sostuvo.

Seguridad, educación e innovación

Orsi también anunció que durante la presidencia uruguaya se fortalecerá la coordinación regional en la lucha contra el crimen organizado transnacional, mediante un mayor intercambio de información y nuevos mecanismos de cooperación entre las fuerzas de seguridad, especialmente en las zonas de frontera.

En paralelo, adelantó que Uruguay impulsará la integración educativa y la innovación, tomando como referencia experiencias como el Plan Ceibal y promoviendo el uso de la inteligencia artificial aplicada a la educación.

Además, confirmó que el país será sede de una nueva Cumbre Social del Mercosur, con la participación de gobiernos, universidades, trabajadores, empresarios y organizaciones sociales.

Solidaridad con Bolivia y Venezuela

Durante su discurso, Orsi reafirmó que la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de derecho constituyen la base del proceso de integración regional.

A su vez, expresó la solidaridad de Uruguay con Bolivia ante la situación política que atraviesa el país y respaldó la continuidad de su proceso de incorporación plena al Mercosur.

Asimismo, transmitió el apoyo al pueblo de Venezuela por las consecuencias de los recientes terremotos.