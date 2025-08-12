Inflación en EE. UU. tras los aranceles de Trump

Los analistas pronostican que la inflación podría acelerarse aún más en los próximos meses, a medida que las tarifas impuestas por Trump, que afectan a una variedad de productos, entren en plena vigencia. Sin embargo, hasta ahora, los datos oficiales han mostrado pocos cambios drásticos, lo que ha llevado al presidente a afirmar que no hay razones para que la Reserva Federal mantenga sus tasas de interés de referencia.

La Oficina de Estadísticas Laborales está atravesando un periodo de cambios significativos, con el nombramiento de E.J. Antoni como nuevo jefe de la BLS, un economista vinculado a un centro de pensamiento conservador. Este movimiento se produce tras la destitución de la anterior directora, en un momento donde la publicación de cifras de empleo había reflejado una desaceleración en el segundo trimestre del año.

Se viene observando de cerca la situación, ya que los aranceles podrían alterar la dinámica económica en un periodo donde la administración Trump intenta mantener la inflación a raya y la estabilidad económica. La incertidumbre sobre cómo estas políticas arancelarias afectarán la economía más amplia y si la Reserva Federal tomará medidas en respuesta a cualquier aumento repentino de la inflación está en el centro de la discusión económica actual.

A medida que la economía estadounidense navega por estos desafíos, la interacción entre las políticas comerciales y la inflación permanecerá en el punto de mira tanto de los consumidores como de los formuladores de políticas.