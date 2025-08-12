Hacete socio para acceder a este contenido

Inflación en EE. UU. tras los aranceles de Trump

A pesar de que la inflación se ha mantenido relativamente moderada en comparación con años anteriores, la publicación de estos datos ha sembrado preocupaciones.

La inflación en Estados Unidos se mantiene estable, pero los recientes aranceles impuestos por el presidente Donald Trump están comenzando a hacer sentir su impacto en algunos precios en forma menos intensa de lo que muchos pronosticaban. Según los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), los precios subieron un 0,2% en julio, lo que mantiene la tasa anual de inflación en un 2,7%.

A pesar de que la inflación se ha mantenido relativamente moderada en comparación con los picos de años anteriores, la publicación de estos datos ha sembrado preocupaciones sobre cómo los aranceles podrían influir en el costo de vida de los consumidores estadounidenses. Aunque la caída de los precios de la gasolina ha contribuido a mantener la inflación global en niveles manejables, un rango más amplio de productos vio aumentos de precios en julio, sugiriendo que los efectos de las tarifas establecidas por Trump están empezando a trasladarse a los consumidores.

El aumento del IPC del 2,7% en comparación con julio del año anterior se mantuvo sin cambios respecto a la tasa de junio. Sin embargo, al analizar más detenidamente los números, se observa que la inflación subyacente , indicador que excluye los precios volátiles de energía y alimentos, se aceleró un 0,3% en julio con respecto al mes anterior, llevando la tasa interanual de esta medida a un 3,1%.

Los analistas pronostican que la inflación podría acelerarse aún más en los próximos meses, a medida que las tarifas impuestas por Trump, que afectan a una variedad de productos, entren en plena vigencia. Sin embargo, hasta ahora, los datos oficiales han mostrado pocos cambios drásticos, lo que ha llevado al presidente a afirmar que no hay razones para que la Reserva Federal mantenga sus tasas de interés de referencia.

La Oficina de Estadísticas Laborales está atravesando un periodo de cambios significativos, con el nombramiento de E.J. Antoni como nuevo jefe de la BLS, un economista vinculado a un centro de pensamiento conservador. Este movimiento se produce tras la destitución de la anterior directora, en un momento donde la publicación de cifras de empleo había reflejado una desaceleración en el segundo trimestre del año.

Se viene observando de cerca la situación, ya que los aranceles podrían alterar la dinámica económica en un periodo donde la administración Trump intenta mantener la inflación a raya y la estabilidad económica. La incertidumbre sobre cómo estas políticas arancelarias afectarán la economía más amplia y si la Reserva Federal tomará medidas en respuesta a cualquier aumento repentino de la inflación está en el centro de la discusión económica actual.

A medida que la economía estadounidense navega por estos desafíos, la interacción entre las políticas comerciales y la inflación permanecerá en el punto de mira tanto de los consumidores como de los formuladores de políticas.

