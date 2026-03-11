Inflación interanual en Uruguay desciende a 3,11% en febrero de 2026: mínimo históricamente bajo

En respuesta a este panorama, el Banco Central del Uruguay (BCU) ha decidido reducir la tasa de interés al nivel más bajo en años, con el objetivo de contrarrestar el riesgo de que la inflación se sitúe por debajo de la meta. Esta medida busca estimular la actividad económica y mantener un equilibrio favorable en el mercado.

Los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) revelan que las mayores incidencias a la baja en este mes provienen de rubros claves como vivienda, agua, electricidad y gas, así como el sector recreativo. Estos indicadores no solo reflejan un alivio en el costo de vida, sino que también sugieren un entorno económico más estable y predecible para los uruguayos.