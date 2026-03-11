Hacete socio para acceder a este contenido

Inflación interanual en Uruguay desciende a 3,11% en febrero de 2026: mínimo históricamente bajo

En términos de inflación mensual, la de febrero mostró una variación que complementa el descenso marcado.

Inflación a la baja.

La inflación interanual en Uruguay se situó en 3,11% en febrero de 2026, alcanzando su nivel más bajo desde agosto de 1956. Este registro, que se encuentra por debajo de la meta del gobierno y dentro del rango de tolerancia, consolida una tendencia de desaceleración tras 33 meses consecutivos dentro de la meta, impulsada por políticas cambiarias y monetarias efectivas.

En términos de inflación mensual, febrero mostró una variación que complementa este descenso.

Este hito es particularmente significativo en un contexto histórico, ya que se trata de la inflación más baja en casi 70 años. Años anteriores estuvieron marcados por tasas inflacionarias que superaban el rango meta, generando preocupaciones sobre el poder adquisitivo de la población y la estabilidad económica del país.

En respuesta a este panorama, el Banco Central del Uruguay (BCU) ha decidido reducir la tasa de interés al nivel más bajo en años, con el objetivo de contrarrestar el riesgo de que la inflación se sitúe por debajo de la meta. Esta medida busca estimular la actividad económica y mantener un equilibrio favorable en el mercado.

Los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) revelan que las mayores incidencias a la baja en este mes provienen de rubros claves como vivienda, agua, electricidad y gas, así como el sector recreativo. Estos indicadores no solo reflejan un alivio en el costo de vida, sino que también sugieren un entorno económico más estable y predecible para los uruguayos.

