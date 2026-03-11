La inflación interanual en Uruguay se situó en 3,11% en febrero de 2026, alcanzando su nivel más bajo desde agosto de 1956. Este registro, que se encuentra por debajo de la meta del gobierno y dentro del rango de tolerancia, consolida una tendencia de desaceleración tras 33 meses consecutivos dentro de la meta, impulsada por políticas cambiarias y monetarias efectivas.
Inflación interanual en Uruguay desciende a 3,11% en febrero de 2026: mínimo históricamente bajo
En términos de inflación mensual, la de febrero mostró una variación que complementa el descenso marcado.