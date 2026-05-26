Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad niño | Rivera | Investigación

Avanza la investigación

Apareció solo y mojado en la madrugada: qué se sabe del niño de 5 años hallado en Rivera

El niño de 5 años, fue encontrado solo y mojado en la madrugada del domingo en Rivera. Este martes habrá audiencia para definir medidas de protección.

Se investigan las circunstancias de un niño de 5 años hallado solo en Rivera.

Se investigan las circunstancias de un niño de 5 años hallado solo en Rivera.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El niño de 5 años que fue encontrado solo en la madrugada del domingo en Rivera continúa bajo amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), mientras avanza la investigación sobre las circunstancias en las que salió de su vivienda y apareció deambulando por la vía pública.

El director departamental de INAU en Rivera, Marcio Pintos, informó que el menor se encuentra en buen estado de salud y que permanece alojado en una institución de protección hasta que la Justicia determine los pasos a seguir tras la audiencia prevista para este martes.

Se desarrolla la investigación

“Está en buenas condiciones, no presenta ningún tipo de lesiones. Es un niño comunicativo y sano”, afirmó el jerarca. Además, señaló que el menor “se ha incorporado muy bien a la dinámica de la institución”, aunque remarcó que la institucionalización “no es la mejor opción”, pero resulta necesaria mientras se desarrolla la investigación y se evalúa el entorno familiar.

Según explicó Pintos, el equipo técnico de INAU trabaja tanto con el niño como con sus familiares referentes para elaborar un informe que será presentado en la audiencia judicial de este martes. El objetivo es definir cuáles son las medidas más adecuadas para garantizar la protección del menor.

Situación familiar

El director indicó además que la madre del niño mantiene contacto con el organismo y manifestó su intención de conservar el vínculo con su hijo. También señaló que el menor estaba escolarizado y que actualmente se busca generar un acercamiento más profundo por parte de los equipos especializados para evaluar la situación familiar.

El caso tomó notoriedad pública luego de que, sobre las 4:40 de la madrugada del domingo, un hombre se presentara junto al niño en la Brigada Departamental de Seguridad Rural de Rivera. Según relató, había encontrado al menor caminando solo por barrio La Pedrera, mojado, asustado y llevando consigo dos teléfonos celulares y una mochila.

El vecino contó a la prensa que vio al niño llorando en la calle y decidió detenerse al advertir que no había ningún adulto buscándolo en las inmediaciones. “Le preguntamos por los padres, si estaba solo y qué había pasado; no supo decir nada”, relató.

No se constataron lesiones visibles

Tras asistirlo, el hombre trasladó al niño hasta una dependencia policial. Posteriormente, el menor fue derivado al hospital local, donde no se constataron lesiones visibles, y luego pasó a la órbita de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género.

De acuerdo con la información primaria manejada por la Policía, el niño se encontraba en una habitación de la vivienda familiar mientras su madre estaba en otro cuarto. Horas después, la mujer advirtió que el menor ya no estaba en el hogar y comenzó la búsqueda.

La audiencia de este martes será clave para determinar cómo continuará el proceso y qué medidas de protección se adoptarán en relación con el niño y su entorno familiar.

Temas

Te puede interesar