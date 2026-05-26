Apareció solo y mojado en la madrugada: qué se sabe del niño de 5 años hallado en Rivera

Según explicó Pintos, el equipo técnico de INAU trabaja tanto con el niño como con sus familiares referentes para elaborar un informe que será presentado en la audiencia judicial de este martes. El objetivo es definir cuáles son las medidas más adecuadas para garantizar la protección del menor.

Situación familiar

El director indicó además que la madre del niño mantiene contacto con el organismo y manifestó su intención de conservar el vínculo con su hijo. También señaló que el menor estaba escolarizado y que actualmente se busca generar un acercamiento más profundo por parte de los equipos especializados para evaluar la situación familiar.

El caso tomó notoriedad pública luego de que, sobre las 4:40 de la madrugada del domingo, un hombre se presentara junto al niño en la Brigada Departamental de Seguridad Rural de Rivera. Según relató, había encontrado al menor caminando solo por barrio La Pedrera, mojado, asustado y llevando consigo dos teléfonos celulares y una mochila.

El vecino contó a la prensa que vio al niño llorando en la calle y decidió detenerse al advertir que no había ningún adulto buscándolo en las inmediaciones. “Le preguntamos por los padres, si estaba solo y qué había pasado; no supo decir nada”, relató.

No se constataron lesiones visibles

Tras asistirlo, el hombre trasladó al niño hasta una dependencia policial. Posteriormente, el menor fue derivado al hospital local, donde no se constataron lesiones visibles, y luego pasó a la órbita de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género.

De acuerdo con la información primaria manejada por la Policía, el niño se encontraba en una habitación de la vivienda familiar mientras su madre estaba en otro cuarto. Horas después, la mujer advirtió que el menor ya no estaba en el hogar y comenzó la búsqueda.

La audiencia de este martes será clave para determinar cómo continuará el proceso y qué medidas de protección se adoptarán en relación con el niño y su entorno familiar.