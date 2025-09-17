Hacete socio para acceder a este contenido

déficits |

análisis

Inflación uno de los grandes temas actuales del análisis economico

La inflación ha sido un tema de constante debate en el ámbito económico, especialmente en el contexto de los episodios que se dieron con el COVID.

Inflación, un fenómeno en debate.
La inflación se ha consolidado como uno de los temas centrales del análisis económico contemporáneo, resurgiendo con fuerza en el discurso académico y en las políticas públicas. Tras un periodo prolongado de déficits en la comprensión y la gestión de este fenómeno, la actualidad revela la necesidad de profundizar en el estudio de la inflación y sus implicaciones para la economía global. La reciente actividad de destacados referentes en este campo ha dado lugar a nuevas publicaciones y un acopio de evidencias que buscan desentrañar las características de la "nueva inflación", marcada por dinámicas y comportamientos distintos a los registrados en el pasado. Este renacer de la investigación sobre la inflación impone un análisis y un debate que apenas comienza, después de años de complejidades que han desafiado tanto a especialistas como a formuladores de políticas. En este contexto, en el acuerdo y desacuerdo, exploraremos algunos de los elementos y perspectivas propuestas por economistas como Griffiths, Blyth y Fraccaroli, que ofrecen un marco enriquecedor para entender esta problemática económica actual. Recientemente fue publicado un articulo en Proyect Syndicate por jonathan levy analizando los principales aportes de estos autores1.

La inflación ha sido un tema de constante debate en el ámbito económico, especialmente en el contexto de los episodios inflacionarios recientes que se dieron con un fenómeno como el COVID que cambió cualquier tipo de condición previsible y por fuera de las teorías traadicionales. Las interpretaciones de este fenómeno, así como sus causas y efectos, han sido diferentes entre académicos y economistas y a nivel político tambien se vienen dando diferentes posiciones. Referentes académicos han venido planteando el tema en diversos estudios de investigación que ponen en cuestión muchas de las teorias tradicionales. Recientemente han surgido libros que ponen nuevas posturas que no pueden pasar desapercibidas de tres referentes que seguramente van a estar en el centro de las posiciones en este debate, Brian Griffiths, Mark Blyth y Nicolò Fraccaroli.

El repaso necesario, no dejar fuera las lecciones del pasado

El auge inflacionario de la década de 1970 ha servido como advertencia para los bancos centrales en su manejo de la economía, no es posible pasar de alto esta etapa que marca la historia de la política económica. La narrativa predominante sostiene que una política fiscal expansionaria y las demandas salariales llevaron a un ciclo vicioso de inflación. Griffiths, un defensor del monetarismo, argumenta que el manejo riguroso de la política monetaria iniciado por Paul Volcker fue necesario para controlar la inflación. Propone que la inflación surge cuando hay demasiado dinero persiguiendo pocos bienes y servicios.

Sin embargo, Blyth y Fraccaroli cuestionan esta interpretación. Consideran que la inflación de 2021-2023 no fue simplemente el resultado de la política monetaria, sino un fenómeno más complejo impulsado por una variedad de factores, como el debilitamiento de los sindicatos y la concentración del mercado, que permitieron a las empresas trasladar los costos a los consumidores, fenómeno que ellos llaman “inflación de los vendedores”.

Impacto Social de la Inflación

Griffiths enfatiza que la inflación actúa como un “engaño” y un “robo” que erosiona la confianza del público en la moneda, afectando particularmente a los hogares de bajos ingresos y a los jubilados. Mientras tanto, Blyth y Fraccaroli destacan que el impacto de la inflación varía entre diferentes sectores de la sociedad; los hogares de bajos ingresos son los más afectados debido a su dependencia de los bienes esenciales, mientras que algunas corporaciones se benefician enormemente en períodos inflacionarios.

El reciente aumento de la inflación ha llevado a la reinstauración de políticas de austeridad, pero Blyth y Fraccaroli argumentan que la solución no debe centrarse exclusivamente en las subidas de tasas de interés. Sostienen que es fundamental utilizar una combinación de herramientas políticas que, de manera contextual, aborden las causas de la inflación, en lugar de solo aplicar la lógica monetarista.

Nuevas Narrativas y Desafíos en la Política Económica

Blyth y Fraccaroli desafían el enfoque ortodoxo de Griffiths, argumentando que la inflación de las últimas cuatro décadas fue más resultado de factores estructurales, como el declive de los sindicatos y el acceso a mano de obra barata, que de las políticas monetarias de los bancos centrales. A pesar de reconocer que el gasto gubernamental puede haber jugado un papel en la inflación del 2021-2023, enfatizan la necesidad de políticas más diversificadas, como controles de precios y subsidios al consumo.

A medida que el debate sobre la inflación evoluciona, también se plantea la cuestión de cómo la política influye en las decisiones económicas. Blyth y Fraccaroli señalan que algunos economistas erraron al prever que el aumento de salarios impulsaría la inflación, ya que ignoraron el colapso de la densidad sindical y el poder de negociación.

La inflación es un fenómeno complejo que no se puede abordar desde una única perspectiva. Griffiths sostiene que mantener una política monetaria estricta es esencial, mientras que Blyth y Fraccaroli abogan por una gama más amplia de enfoques políticos. Todos los autores reconocen que el entorno macroeconómico futuro probablemente será más inflacionario, dada la creciente deuda pública y los desafíos relacionados con el clima.

En última instancia, la próxima batalla contra la inflación no se parecerá en nada a las anteriores; dependerá tanto de las condiciones económicas como de las decisiones políticas que se tomen en el camino. Este debate es fundamental en un mundo en el que la estabilidad económica y social se enfrenta a desafíos constantes.

