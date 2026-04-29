Informan que la Flotilla rumbo a Gaza está siendo rodeada e interceptada por buques militares

Grave y urgente

"Unas lanchas rápidas militares que se identificaron como Israel se acercaron a las nuestras apuntando con láseres y armas de asalto semiautomáticas y ordenaron a los participantes que se colocaran en la proa y se pusieran en cuatro patas", denuncia la misión que transita por aguas internacionales, donde Israel no tiene derecho legal a atacar.

"Las comunicaciones de las embarcaciones están siendo interferidas y se ha emitido una señal de SOS", expresaron hace algunos minutos.

La Flotilla

La Global Sumud Flotilla es una iniciativa civil que busca romper el bloqueo naval israelí en Gaza y entregar ayuda humanitaria. Es la segunda misión a gran escala, tras la interceptada por Israel en octubre de 2025.