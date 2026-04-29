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Flotilla | Gaza |

URGENTE

Informan que la Flotilla rumbo a Gaza está siendo rodeada e interceptada por buques militares

En las redes sociales de la Global Sumud Flotilla denuncian que se están acercando a un barco que navega en aguas internacionales y registran interferencias.

Jorge Vignolo y Daniela Lopes, parte de la delegación uruguaya en la Flotilla, están siendo interceptados por lanchas rápidas y buques militares en aguas internacionales.&nbsp;

Jorge Vignolo y Daniela Lopes, parte de la delegación uruguaya en la Flotilla, están siendo interceptados por lanchas rápidas y buques militares en aguas internacionales. 

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Urgente: En un video difundido por la Global Sumud Flotilla (GSF) y la Coordinación por Palestina Uy, Daniela Lopes, integrante de la misión humanitaria y de la delegación uruguaya denunció: "estamos siendo rodeados por lanchas policiales y buques militares". La GSF denunció que lanchas militares les apuntaron con láseres y armas.

"Estamos siendo interceptados por el ejército aunque no sabemos qué ejército es ni que es lo que están buscando, estamos en aguas internacionales así que no deberían hacer lo que están haciendo", dijo Jorge Vignolo, parte de la delegación uruguaya en altamar e integrante del PIT-CNT.

Grave y urgente

"Unas lanchas rápidas militares que se identificaron como Israel se acercaron a las nuestras apuntando con láseres y armas de asalto semiautomáticas y ordenaron a los participantes que se colocaran en la proa y se pusieran en cuatro patas", denuncia la misión que transita por aguas internacionales, donde Israel no tiene derecho legal a atacar.

"Las comunicaciones de las embarcaciones están siendo interferidas y se ha emitido una señal de SOS", expresaron hace algunos minutos.

La Flotilla

La Global Sumud Flotilla es una iniciativa civil que busca romper el bloqueo naval israelí en Gaza y entregar ayuda humanitaria. Es la segunda misión a gran escala, tras la interceptada por Israel en octubre de 2025.

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