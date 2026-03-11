Hacete socio para acceder a este contenido

LUC |

esperado

Informe del Comité Fiscal Asesor: como calificó la gestión de la política fiscal

El MEF tiene una tarjeta amarilla. Más que se valora esfuerzo continúe, el resultado marca algunas llamadas de atención y cuidados a tomar desde un enfoque que no necesariamente es la línea de las bases programáticas del Frente.

MEF recibió informe.
El pasado 6 de marzo, se publicó el esperado informe del Comité Fiscal Asesor (CFA), un documento de gran relevancia que proporciona una evaluación técnica sobre el desempeño fiscal del gobierno y que se dispone desde la creación de la Regla Fiscal con la LUC del gobierno de Lacalle Pou. Este informe extenso y detallado y resulta un insumo para tomar elementos a los efectos de analizar la situación fiscal y económica del país y las perspectivas a futuro y las acciones esperables desde el MEF.

El CFA es un organismo técnico e independiente que colabora directamente con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Su principal función es asesorar al MEF en materia de política fiscal, evaluación de riesgos a la estabilidad fiscal, sostenibilidad de la deuda pública y seguimiento de la regla fiscal, según lo establecido en el artículo 674 de su normativa. El Consejo Fiscal Asesor (CFA) de Uruguay, establecido bajo la Ley N° 19.889 y el Decreto N° 315/021, está integrado actualmente por tres economistas conocidos Eduardo Fernández Arias, Alfonso Capurro y Jorge Roldós.

Además, la ley dispone que el CFA presente sus informes a las Comisiones Parlamentarias correspondientes, ampliando así el alcance y la difusión de sus análisis.

Entre los aspectos más destacados del informe se encuentran algunos elementos que lejos de valorar los esfuerzos de gestionar la herencia fiscal y los compromisos regalados ponen algunas alertas.

Riesgos Macrofiscales para el Cumplimiento de la Meta de RFE en 2026. El CFA identifica riesgos de deterioro del déficit estructural a corto plazo y advierte sobre la posibilidad de incumplimiento de la meta establecida para 2026, en ausencia de medidas compensatorias.

Crecimiento Menor al Previsto. El informe señala que un crecimiento inferior al esperado, como se ha observado desde el segundo semestre de 2025 y lo anticipan los miembros del Comité de Expertos para 2026, afectaría negativamente la recaudación tributaria. En los últimos cinco años, en Uruguay se ha observado que las elasticidades de la recaudación respecto al PIB tienden a ser procíclicas, amplificando así desviaciones en contextos de desaceleración como el actual. Este riesgo comenzó a materializarse en 2025, dado que la actividad creció menos de lo proyectado.

Estimaciones Preliminares sobre Recaudación y Gastos. Según las proyecciones macroeconómicas actualizadas del Comité de Expertos de febrero de 2026, se estima que el balance estructural de 2026 podría deteriorarse en aproximadamente 0,5% del PIB respecto a la meta, debido a una revisión a la baja de las proyecciones de actividad, inflación y tipo de cambio.

El informe del CFA proporciona un diagnóstico crítico sobre la situación fiscal actual y futura del país, resaltando la necesidad de tomar medidas adecuadas para afrontar los desafíos identificados. La evaluación técnica y objetiva del CFA será fundamental para orientar las decisiones de política fiscal y garantizar la sostenibilidad económica de Uruguay en los próximos años.

