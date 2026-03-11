Informe del Comité Fiscal Asesor: como calificó la gestión de la política fiscal

Entre los aspectos más destacados del informe se encuentran algunos elementos que lejos de valorar los esfuerzos de gestionar la herencia fiscal y los compromisos regalados ponen algunas alertas.

Riesgos Macrofiscales para el Cumplimiento de la Meta de RFE en 2026. El CFA identifica riesgos de deterioro del déficit estructural a corto plazo y advierte sobre la posibilidad de incumplimiento de la meta establecida para 2026, en ausencia de medidas compensatorias.

Crecimiento Menor al Previsto. El informe señala que un crecimiento inferior al esperado, como se ha observado desde el segundo semestre de 2025 y lo anticipan los miembros del Comité de Expertos para 2026, afectaría negativamente la recaudación tributaria. En los últimos cinco años, en Uruguay se ha observado que las elasticidades de la recaudación respecto al PIB tienden a ser procíclicas, amplificando así desviaciones en contextos de desaceleración como el actual. Este riesgo comenzó a materializarse en 2025, dado que la actividad creció menos de lo proyectado.

Estimaciones Preliminares sobre Recaudación y Gastos. Según las proyecciones macroeconómicas actualizadas del Comité de Expertos de febrero de 2026, se estima que el balance estructural de 2026 podría deteriorarse en aproximadamente 0,5% del PIB respecto a la meta, debido a una revisión a la baja de las proyecciones de actividad, inflación y tipo de cambio.

El informe del CFA proporciona un diagnóstico crítico sobre la situación fiscal actual y futura del país, resaltando la necesidad de tomar medidas adecuadas para afrontar los desafíos identificados. La evaluación técnica y objetiva del CFA será fundamental para orientar las decisiones de política fiscal y garantizar la sostenibilidad económica de Uruguay en los próximos años.