Hallan a un hombre muerto dentro de una vivienda incendiada en Casavalle

Un hombre fue hallado muerto en la tarde de este viernes 12 de junio en una casa ubicada en el cruce de las calles Senda 8 y Gustavo Volpe, en la zona de Unidad Casavalle, la cual fue prendida fuego un rato antes del macabro hallazgo.
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Funcionarios de la Dirección Nacional de Bomberos concurrieron al lugar para combatir el incendio y cuando procedió a la inspección de la vivienda en cuestión, según consignó Subrayado, hallaron el cuerpo de la víctima (de sexo masculino) en su interior.
Funcionarios de la Policía y Bomberos continúan trabajando en el barrio realizando diversas actuaciones y pericias para determinar las circunstancias y las causas que originaron el incendio y la muerte del hombre.