¿Puede el proyecto de HIF Global generar pérdidas para UTE? Esto dice AUTE

La preocupación por el precio de la energía

El principal cuestionamiento del sindicato está vinculado al costo de la electricidad que demandaría el proyecto. Según explicó Saldivia, UTE actualmente compra energía a generadores privados, entre ellos UPM, a un valor cercano a los 76 dólares por megavatio. En cambio, aseguró que las aspiraciones iniciales de HIF Global apuntaban a pagar alrededor de 40 dólares por megavatio. "Si la energía no estaba en torno a ese precio, la ecuación económica no le cerraba para el negocio de venir a instalarse a Uruguay", indicó.

Aclaró además que el precio definitivo aún está siendo negociado y que AUTE no cuenta con información oficial sobre el acuerdo, aunque sostuvo que la diferencia entre el costo de compra y el eventual precio de venta implicaría pérdidas para la empresa estatal. De acuerdo con estimaciones realizadas por trabajadores de UTE, esa diferencia podría representar unos 75 millones de dólares anuales.

Impacto en las finanzas públicas

Saldivia también respondió a las declaraciones del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, quien había planteado la posibilidad de resignar parte de las utilidades que UTE transfiere a Rentas Generales para facilitar la inversión. Para el dirigente sindical, esos recursos financian políticas públicas en áreas como vivienda, salud y educación. "Estamos desvistiendo el santo de las políticas públicas para vestir el santo de una empresa que viene a ser un proyecto extractivista", afirmó.

Además, sostuvo que HIF Global recibiría múltiples beneficios, como exoneraciones fiscales, infraestructura pública y energía subsidiada, mientras que el combustible sintético producido tendría como destino la exportación y no el mercado interno.

Empleo y desarrollo

Otro de los puntos cuestionados por AUTE refiere a la cantidad de puestos de trabajo que generaría el emprendimiento. Según Saldivia, durante la etapa de construcción podrían crearse unos 1.500 empleos, pero una vez finalizada esa fase la planta requeriría alrededor de 200 trabajadores. "Habrá que evaluar cuánto nos cuesta cada fuente de trabajo directa de esta empresa", sostuvo.

El dirigente sindical consideró que el país debe discutir en profundidad las condiciones bajo las cuales se realizan este tipo de acuerdos y advirtió que, posteriormente, las dificultades financieras de las empresas públicas suelen atribuirse a otros factores. "Después tenemos la crítica a la empresa pública y no discutimos este tipo de contratos que se hacen para una multinacional", concluyó.

Las declaraciones de Saldivia se producen en medio de la preocupación manifestada por el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, quien ha reclamado una definición rápida sobre el proyecto de HIF Global, al que considera una inversión estratégica para el departamento y una de las mayores de la historia del país.